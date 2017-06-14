Минюст подписал приказ о признании степеней по теологии

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Минюст подписал приказ о признании научных степеней по теологии, сказала глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева на первой Всероссийской научной конференции "Теология в гуманитарном образовательном пространстве".

"Сегодня окончательно Минюстом подписан приказ, что теология — не как теология со степенью истории, философии или филологии, а как теология — кандидат и доктор имеет право быть", — сказала Васильева.

Она также отметила, что считает этот день "поистине историческим".

"С сегодняшнего дня мы можем присуждать степень по теологии, о которой так долго мечтали", — добавила она.

Первую в России диссертацию по теологии уже защитили в Москве, ее автор — протоиерей Павел Хондзинский. Теология признана научной дисциплиной решением Высшей аттестационной комиссии (ВАК) в 2015 году. В 2016 году стала возможна защита работ по этой дисциплине, когда были созданы диссертационный и экспертный советы. До своего назначения на пост министра Васильева состояла в диссертационном совете.

Изначально предполагалось, что Хондзинский станет кандидатом наук по смежным дисциплинам — истории и философии. Однако перед началом защиты заместитель председателя ВАК Николай Аристов сообщил, что ВАК утвердил научную отрасль "Теология". Поэтому Хондзинский станет кандидатом теологических наук, что произошло впервые в истории России.