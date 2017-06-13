Степашин: "западенцы" захватили Александровское подворье в Иерусалиме

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Официальный Киев высказывает претензии на Александровское подворье в Иерусалиме, сообщил председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин.

Во вторник он встретился со студентами и выпускниками Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия.

В последнее время ИППО ведет работы по возвращению Александровского подворья. По словам Степашина, РФ важно не столько заполучить подворье — оно и так не является израильской собственностью — а получить удостоверение о праве собственности.

Как отметил Степашин, сейчас "некто Гофман-Воронцов (уроженец Западной Украины Николай Воронцов-Гофман, председатель "Православного палестинского общества в Святой Земле" — ред.) захватил его, объявил себя руководителем ИППО".

"На самом деле, — сказал он, — там "западенцы" сейчас, и посол Украины в Израиле заявляет, что это проукраинская территория".

По словам председателя ИППО, притязания Украины на Александровское подворье не выдерживают никакой критики "с точки зрения истории и всего остального". "Даже не буду комментировать это", — заявил он.

"Премьер-министр (РФ Дмитрий Медведев — ред.) дал команду провести соответствующие действия, все документы находятся в Минюсте Израиля, у них очень сложное законодательство… Нам важно не заполучить его (подворье) — оно и так не является израильской собственностью — а получить удостоверение о праве собственности. То, что и было в нашей стране, в России", — сказал Степашин.

Александровское подворье — историческое русское здание в самом центре Старого города Иерусалима, представляет собой археологический и архитектурный комплекс, включающий в себя величайшую святыню христианства — "Порог Судных Врат".

Императорское православное палестинское общество — старейшая в России научная и гуманитарная неправительственная организация, созданная указом императора Александра III в 1882 году. Оно осуществляет гуманитарную, просветительскую, миротворческую и научную миссии, направленные на сохранение духовных связей России со Святой землей, наследия Русской Палестины, укрепление русского православного присутствия в библейском регионе.