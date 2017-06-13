Канадке грозит реальный срок за мирные протесты против абортов

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости, Мария Шустрова. Полтора года тюрьмы требует канадская прокуратура для пролайферши Мэри Вагнер. Женщину хотят посадить только за то, что в декабре 2016 года она посетила медклинику, где раздавала цветы беременным женщинам, решившимся на аборт, и уговаривала их не убивать своего ребенка. Во вторник в Торонто начнется заседание суда, который должен решить, назначить ли Вагнер новый срок заключения в дополнение к тем шести месяцам, которые она уже провела за решеткой после последнего ареста.
Вагнер удалось отговорить от абортов более ста женщин. Платить за столь активное выражение гражданской позиции ей проходится дорого: из своих 43 лет в общей сложности около пяти провела за решеткой около пяти Мэри провела за решеткой.
Бунт на коленях
Мэри родилась в многодетной католической семье, которая все эти годы поддерживает ее начинания. Она окончила университет Виктории, где изучала английскую литературу и французский язык, стала бакалавром искусств. Одно время работала в христианской организации, заботящейся об инвалидах, затем — в кризисном центре для беременных.
Как объясняет Вагнер, для нее "каждая человеческая жизнь ценна, начиная с момента зачатия", и она чувствует "призвание защитить ближнего, который находится в опасности". После первого привода Мэри не угомонилась. Она продолжала посещать так называемые абортарии и, отговаривая женщин от прерывания беременности, вставала перед ними на колени, вручала белые розы со словами: "Я здесь, чтобы поддержать вас и вашего ребенка", и рассказывала пациенткам об опасных последствиях прерывания беременности, о которых умалчивали медики.
Самый большой срок Вагнер отсидела с августа 2012 года по июль 2014: тогда ей предлагали выйти под залог при условии, что во время испытательного срока она не будет приближаться к абортариям ближе чем на 100 метров. Но Мэри решила, что это предложение противоречит ее совести, и наотрез отказалась.
Подарил букет — в тюрьму
12 декабря Мэри Вагнер опять арестовали за посещение частной клиники, где она снова дарила пациенткам цветы и уговаривала их не делать аборт, не убивать своих детей. С тех пор до самого последнего времени она ожидала приговора в тюрьме. При этом канадские СМИ предпочитают о ней не писать: единственное местное издание, которое подробно освещает злоключения пролайферши — Life Site News.
На него сразу же ополчились сотрудники клиники, требуя запретить любые публикации, касающиеся Мэри Вагнер. Клиника обратилась в суд, настаивая на блокировании сайта этого СМИ, так как его журналисты раскрыли имена медиков и намерены были обнародовать видео, на котором запечатлено, как сотрудники с применением грубой силы выгоняют Вагнер на улицу.
Правда, было разрешено обнародовать видео изгнания пролайферши из учреждения, однако лица всех участников, кроме Вагнер и Кулберт, должны быть заретушированы. Уже сейчас известно, что камера наблюдения зафиксировала, как Кулберт и ее сотрудники, не дожидаясь приезда полиции, собственноручно выдворяют активистку.
Хозяйка несколько раз толкнула Вагнер, после чего та упала, и Кулберт стала пинать пролайфершу правой ногой, выталкивая за порог. Полиция задержала Мэри, когда та уже шла по улице. Однако ни у кого такой способ наведения порядка возмущения не вызвал. Адвокатов Кулберт беспокоит только то, что последующие визиты сотрудников клиники в суд для дачи показаний могут заставить их уволиться из боязни получить нежелательную известность.
Группа поддержки
Любопытно, что больше всего сторонников Вагнер проживают в Польше. В 2017 году они решили морально поддержать ее в заключении и ко дню рождения отправили в тюрьму письма с поздравлениями и словами благодарности. Под давлением общественности 10 июня после шести месяцев заключения ее даже выпустили на свободу до суда.
Аборты в Канаде
В вопросах деторождения Канада занимает твердую позицию pro-choice — "за свободный выбор". Сегодня это одна из немногих стран мира, где на искусственное прерывание беременности не существует никаких запретов и ограничений. Есть только некоторые регламентации, касающиеся того, где, как и с использованием каких медикаментов проводится аборт.
Получается, любая гражданка Канады даже на больших сроках беременности может избавиться от уже сформировавшегося ребенка. Так, против Вагнер на суде в 2013 году выступила доктор Сайра Маркович, директор гинекологической клиники в Торонто, специализирующейся на производстве абортов на поздних сроках (после 16 недель), обладатель премии Национальной федерации абортов, учрежденной для "незаметных героев движения pro-choice". По словам Маркович, вина Мэри была в том, что она позволила себе навязывать свои убеждения ее пациенткам.
Во многом это связано с тем, что аборт не только представляет собой серьезную угрозу здоровью женщины — не последнюю роль играет и этический аспект, так как с увеличением срока беременности плод все больше становится похож на полноценного человека.