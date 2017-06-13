Мужчину приговорили к смертной казни в Пакистане за богохульство в соцсетях

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Суд пакистанского города Бахавалпур приговорил 30-летнего Таймура Раза к смертной казни за "богохульные комментарии" в Facebook, сообщает The Washington Post.

Прокуроры утверждают, что Раза в своих комментариях оскорбил пророка Мухаммеда и его жен. Однако, как отмечает газета, конкретные записи не были продемонстрированы.

Брат Таймура, Васим Аббас, утверждает, что осужденный был правоверным мусульманином. Он принадлежит к шиитам, которые составляют меньшинство в суннитской стране.

"Мой брат потакал сектантским дебатам на Facebook с человеком, который, как мы позже узнали, был чиновником по имени Мухаммад Усман", — сказал Аббас.

В апреле толпа до смерти забила 23-летнего студента Машала-хана после того, как появились слухи, что молодой человек якобы оскорбил исламскую религию. Тогда власти арестовали 57 человек.

Широкий резонанс в Пакистане приобрело дело христианки Асии Биби. В 2009 году после спора с мусульманками была обвинена местным религиозным деятелем, ранее склонявшим ее к принятию ислама, в нарушении "Закона о богохульстве". В 2010 году Биби, которая является матерью четверых детей, была приговорена к смертной казни, и уже семь лет она находится в тюрьме.