Очередь к мощам Николая Чудотворца значительно сократилась

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Очередь к мощам Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя начинается у Крымского моста, значительно сократившись по сравнению с субботой, сообщает оргкомитет принесения мощей святителя.

Длина очереди 10 июня составляла восемь километров и начиналась у станции метро "Спортивная", и верующим рекомендовали не совершать паломничество в этот день.

Как отмечается на официальном сайте принесения святыни, по состоянию на 12.00 "вход в очередь для поклонения мощам святителя Николая находится на Фрунзенской набережной у дома 12 (пересечение с улицей Тимура Фрунзе), на светофоре". Расчетное время ожидания в очереди составляет 2-3 часа.

Мощи Николая Чудотворца впервые в истории привезли в Россию. С 21 мая они находятся в храме Христа Спасителя. С 13 часов 22 мая к ним открылся свободный доступ для паломников — ежедневно до 12 июля с 8.00 до 21.00. По данным на сайте, в Москве святыне поклонились более 670 тысяч паломников.