Регулярное посещение церкви продлевает жизнь, утверждают медики

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Специалисты из американского Университета Вандербильта выяснили, как регулярное посещение мест совершения культа — церквей, синагог и мечетей — влияет на долголетие.

Ученые провели исследование среди 5449 мужчин и женщин в возрасте от 40 до 65 лет. Из них 64 процента регулярно участвуют в богослужениях. В итоге, общий уровень аллостатической нагрузки был гораздо выше у тех, кто не ходит в храмы.

Аллостатическая нагрузка, подчеркивают исследовтели, представляет собой измерение различных факторов организма, в том числе сердечно-сосудистых (кровяное давление, липопротеин с высокой плотностью холестерина и гомоцистеина), нутрициологических и воспалительных (альбумин, С-реактивный белок) и метаболического (соотношение объема талии и бедер, гликированного гемоглобина). Чем выше аллостатическая нагрузка, тем сильнее стрессы влияют на организм человека.

"Результаты нашего исследования подтверждают общую гипотезу о том, что повышенная религиозность, определяемая присутствием в богослужениях, связана с меньшим стрессом и долголетием. … Мы выяснили, что если вы напрягаете свои духовные "мышцы", то это действительно полезно для вашего здоровья", — отмечает помощник главы университетского Центра мужского здоровья, когнитивист Марино Брюс.

Как отметил ученый, по уровню влияния на организм, регулярное посещение богослужений идет вслед за такими факторами как образование, материальный достаток, наличие медицинского страхования и социальной поддержки.