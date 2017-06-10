Папа Римский подарил президенту Италии русскую икону

РИМ, 10 июн — РИА Новости, Александр Логунов. Папа Римский Франциск подарил президенту Италии русскую икону, на которой неизвестный мастер рубежа XVII-XVIII веков изобразил апостолов Петра и Павла. В ответ глава Римско-католической церкви получил от Серджо Маттареллы изысканную серебряную застежку для ризы.

Обмен подарками произошел в ходе визита понтифика в президентский Квиринальский дворец в субботу утром, передает агентство askanews. Папа Бергольо прибыл туда на обычном синем Ford Focus в сопровождении небольшого кортежа.

После почетной встречи, приветственной церемонии, гимнов и воинских почестей папа и Маттарелла уединились в кабинете президента Италии. По завершении беседы они выступили перед собравшимися в Зале кирасиров, самом большом парадном зале Квиринальского дворца, где проходят торжественные приемы, собрания и встречи. Среди присутствовавших были глава итальянского правительства Паоло Джентилони, госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролина, председатель Палаты депутатов итальянского парламента Лаура Болдрини, глава Сената Пьетро Грассо и другие политики страны.

Нынешняя поездка папы Римского к президенту Италии стала ответным шагом на визит главы итальянского государства в Ватикан в апреле 2015 года. Ранее в 2013 году понтифик встречался в Квиринальском дворце с предшественником Маттареллы на посту президента Италии Джорджо Наполитано.