Очередь к мощам Николая Чудотворца достигла станции метро "Спортивная"

Верующие стоят в очереди к храму Христа Спасителя, где находится ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца

Верующие стоят в очереди к храму Христа Спасителя, где находится ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Очередь к мощам Николая Чудотворца в храм Христа Спасителя в субботу превысила восемь километров, достигнув станции метро "Спортивная", время ожидания в ней составляет уже 13-14 часов, сообщила РИА Новости руководитель пресс-центра оргкомитета принесения мощей святителя Мария Коровина.

Мощи Николая Чудотворца впервые в истории привезли в Россию. С 21 мая они находятся в храме Христа Спасителя. С 13 часов 22 мая к ним открылся свободный доступ для паломников. Доступ к мощам открыт ежедневно до 12 июля с 8.00 до 21.00.

"Очередь достигла беспрецедентной длины — восемь километров. Ее начало находится уже возле станции метро "Спортивная" и отодвигается все дальше — в сторону Лужников и Воробьевых гор. К середине дня она может уже достигнуть станции "Воробьевы горы", — сообщила РИА Новости руководитель пресс-центра оргкомитета принесения мощей святителя Николая Мария Коровина.

По ее словам, расчетное время ожидания в очереди сейчас — 13-14 часов.

"Мы просим верующих перенести паломничество с этих праздничных дней на будни", — отметила Коровина.

Организаторы отмечают "огромное количество" паломников из регионов. Так, только на субботу зарегистрировано 360 автобусов, из них 262 уже прибыли. В их числе автобусы с паломниками из Белоруссии, Поволжья и с Кавказа.