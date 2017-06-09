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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Католики обманулись в Порошенко и готовы "взяться за ножи"

16:1509.06.2017
(обновлено: 16:19 09.06.2017)
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© AFP 2017 / Alessandro BianchiПапа Римский ФранцискПапа Римский Франциск
© AFP 2017 / Alessandro Bianchi
Антон Скрипунов

В украинский церковно-политический раздрай вступили католики. Националисты пригрозили высылкой из страны фактическому главе католиков Украины архиепископу-митрополиту Львовскому Мечиславу Мокшицкому. Тот в интервью польскому еженедельнику Niedziela потребовал от украинцев извиниться за события 1943-1945 годов. На Украине их назвали "Волынской резней", но западный сосед поправил: не резня, а "геноцид, совершенный украинскими националистами против жителей II Польской Республики".

В последнее время недовольство ситуацией на Украине со стороны католического духовенства слышится все чаще. О том, что возмущает верующих и почему они готовятся к настоящей резне — в материале РИА Новости.

"Вы мне еще за Севастополь ответите!"

Эту фразу героя Виктора Сухорукова из фильма "Брат 2" цитировали все, кому не лень — в свете событий Крымской весны. Но архиепископ Мечислав Мокшицкий придал ей другой смысл, глубоко религиозный. Он заявил, что Крым и Донбасс стали следствием того, что украинцы не принесли покаяние за Волынь и не извинились перед поляками.

"Я убежден, что до тех пор, пока эта страна не признает свою вину (за геноцид поляков — ред.) … она не будет в состоянии наслаждаться благоденствием", — уверяе священнослужитель.

Именно за эти слова на епископа ополчилась Украинская Галицкая партия (УГП), действующая как раз в западных регионах страны, где сосредоточена основная часть 1,5-миллионной паствы Римско-католической церкви на Украине. "Если духовное лицо позволяет себе под видом моральных поучений делать политические заявления, то, тем самым, теряет иммунитет на критику, так как становится политиком. Если политик, живя в чужой стране, делает враждебные заявления по отношению к ней и страданиям ее народа, то может полноправно стать персоной нон грата в этом государстве", — делает вывод УГП.

Само собой, националисты в присущем им духе стали требовать не только экстрадиции католика, но и "надлежащей богословской оценки" словам Мокшицкого со стороны церковного руководства. Но куда более важные слова, по сути отражающие настроение украинской католической общины, они проигнорировали.

"Вся община зависит от войны, не только в материальном и экономическом плане, но и в духовном. Многие молодые люди из Западной Украины уходят на фронт и очень часто, к сожалению, там их жизнь заканчивается. А мы, полные боли, хороним их. Многие люди, вернувшиеся обратно, искалечены физически и морально. Разрушено много церквей, домов и квартир. На мой взгляд, Украина нуждается в рефлексии и ответе на вопрос, почему это происходит", — полагает архиепископ.

"Православные отнимут храм"

Батальон Азов и православные верующие. Архивное фото
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Украину могут довести до религиозной войны двумя нажатиями кнопки
Католики устали не только от войны на Донбассе, но и от выходок украинских политиков. Депутаты Рады поставили на уши весь мир законопроектами № 4511 и №4128. Первый вынуждает Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) полностью согласовывать свою деятельность с властями, второй узаконивает право прихожан менять юрисдикцию своих общин.

В тот день, 18 мая, когда за эти документы должны были голосовать, стало известно, что посла Украины при Святом престоле вызвали на ковер и "выразили беспокойство рассматриваемыми законопроектами". Переводя с языка дипломатии, Ватикан сильно недоволен, ведь он редко высказывает кому-либо претензии на таком уровне.

Обольщаться не стоит: жест Ватикана продиктован не только беспокойством о братьях-христианах из УПЦ МП, хотя это хорошо ложится в объявленный папой Франциском курс на сближение с инославными церквами. Град святого Петра опасается и за свои приходы на Украине.

"Представим себе небольшую церковь католиков на Востоке Украины. Представим, что к нам в приход начнут ходить много православных, а потом они решат, что обряд их не устраивает, переголосуют, и что тогда? Имущество римско-католической церкви по закону должно будет отойти православным. Это будет очень несправедливым, поскольку небольшая община или приход вынуждены будут уйти", — такую картину рисует католический епископ Харьковско-Запорожской диоцезии Ян Собило. То есть, если законопроект № 4128 все же примут (его рассмотрение пока что отложено), то католики в одной только Львовской области потеряют 300 храмов.

"Может начаться религиозная война. Христиане пойдут друг на друга с ножами!", — опасается епископ Ян Собило.

Неуправляемые овечки

Председатель Папского совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Ватикан предлагает создать комиссию по отношениям между РПЦ и УГКЦ
Ватикан "делит" украинскую территорию с униатами, совершающими богослужения по православному обряду, которые подчиняются папе Римскому лишь формально. На деле Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) давно стоит на националистических позициях. Более того, в начале 90-х она конкурировала с Украинской автокефальной православной церковью (УАПЦ), созданной в 30-е годы при поддержке НКВД с целью стравить верующих друг с другом. Противостояние УГКЦ с УАПЦ порой доходило тогда до взаимного захватов храмов.

После Евромайдана стало окончательно ясно, что в этой схватке победила УГКЦ. Она очень активно стала поддерживать новую власть. Паства униатов составляет 4,5 миллионов украинцев при 42,4 миллионном населении страны (данные Госстата Украины на 1 апреля 2017 года).

Лидер УГКЦ архиепископ Святослав Шевчук не стесняется критиковать Ватикан. Он, например, осудил папу Франциска за встречу с патриархом Кириллом. Он же постоянно подвергает нападкам верующих УПЦ МП.

Папский нунций архиепископ Клаудио Гуджеротти. Архивное фото
© AFP 2017 / Aleksey Filippov
Посол Ватикана прибыл в ЛНР и выступил с проповедью для прихожан
Кроме того, УГКЦ активно поддерживает так называемую "Антитеррористическую операцию" на юго-востоке Украины. И это происходит на фоне гуманитарных проектов Ватикана, в рамках которых адресную помощь получили 200 тысяч жителей Донбасса. К тому же в декабре прошлого года самопровозглашенную Луганскую народную республику посетил посол Ватикана архиепископ Клаудио Гуджеротти, пообещавший, что папа Франциск обязательно найдет время, чтобы приехать в этот регион.

Неуправляемая УГКЦ не является огромной проблемой папы лишь потому, что украинская повестка его вообще особо не интересует.

"Наверное, папа будет стараться дистанцироваться от всего, что связано с Украиной. У меня такое впечатление, что он выступает за мир, но пытается высказываться таким образом, чтобы никто не воспринял его поддерживающим ту или иную сторону", — считает церковный историк Владислав Петрушко.

Майдан разъединил

"Эти противоречия не столько связаны с каким-то церковным моментом, сколько с чисто национальным противостоянием поляков и католиков на Западной Украине. Естественно, Мокшицкий, будучи этническим поляком и гражданином Польши, отражает настроения польского народа, и это, в общем-то, прорвалось — не вполне дипломатично. Но очевидно, что те события, которые происходят на Украине, они уже и Римско-католическую иерархию доводят до точки кипения", — добавляет он.

Ситуация в Донецкой области
© РИА Новости / Андрей Стенин
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"Как в Пакистане и Ираке": ОБСЕ ознакомилась с правами верующих на Украине
В то же время вопрос о судьбе католической паствы Украины остается открытым. Ярое стремление униатов показать свою приверженность национальным идеалам, действующее в противоречии с многолетнем стремлением Ватикана быть общемировым примирителем, рано или поздно может привести к вопросу окончательной "незалежности" УГКЦ от понтифика. Сейчас непонятно одно — что делать церквам со своей неуправляемой паствой.

В прошлом году в Киеве состоялась конференция с примечательным названием — "Бог на Майдане". Ее проводила УГКЦ.

"Майдан был тем местом, где верующие люди поняли, что вместе они могут сделать больше, чем по отдельности. Поэтому возникает важный вопрос, насколько христиане готовы браться за трансформацию этого общества, искоренять все то, что является багажом постсоветской эпохи, дабы творить новую Украину", — сказал тогда диакон Роман Завийский.

Но сейчас все больше религиозных деятелей Украины начинают отчетливо понимать, что верующие при нынешней ситуации возьмутся вовсе не за изменение общества. Они, в первую очередь, возьмутся "за ножи".

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Религия и мировоззрение
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