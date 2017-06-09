Мосгорсуд до осени оставил "бога Кузю" под арестом

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Мосгорсуд до 11 сентября продлил срок ареста лидеру религиозной секты Андрею Попову, известному как "бог Кузя", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Суд продлил обвиняемому и другим фигурантам дела меру пресечения еще на три месяца, то есть до 11 сентября", — сказали в пресс-службе.

Попову вменяются статьи "мошенничество" и "создание религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью, а равно руководство таким объединением".

Свою вину "бог Кузя" категорически не признает.

Во время задержания "бога Кузи" и его помощников полицией у сектантов были изъяты около 43 миллионов рублей и свыше 100 тысяч долларов, а также "специфическая литература и экзотические животные, содержащиеся в ненадлежащих условиях".