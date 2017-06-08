Патриарх: храмы в Латинской Америке переполнены, как и в России

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Роль общего "христианского фактора" не в полной мере включена сегодня в систему развития отношений между Россией и странами Латинской Америки, — эти объединяющие моменты в международных отношениях необходимо активно использовать, заявил в четверг патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с послами иностранных государств.

В Даниловской патриаршей резиденции в четверг состоялась аудиенция глав дипломатических миссий стран Латинской Америки и Карибского бассейна в РФ.

Предстоятель Русской православной церкви сообщил, что неоднократно посещал этот регион — был в 13 латиноамериканских странах, и в большинстве из них — по нескольку раз. В частности, весной прошлого года патриарх посетил Кубу, Парагвай и Бразилию. Делясь своими впечатлениями от этих поездок, глава РПЦ отметил, что у руководства этих и других стран континента, где ему удалось побывать, есть "горячее желание обеспечить поступательное развитие государств и обществ", а также что "есть много общего между Россией и Латинской Америкой".

"Во первых, очень сильная, живая христианская вера — это действительно вера миллионов. Христианство в нашей стране и в Латинской Америке является очень важным фактором не только в духовной, но и в интеллектуальной жизни людей. Я увидел переполненные храмы в Латинской Америке, так же как и у нас переполнены храмы, видел примеры замечательной христианской миссии, в том числе, и среди бедных", — рассказал патриарх.

Также он отметил очень большой интерес к России со стороны местного населения и то, что члены российской делегации "повсюду встречались с очень теплым, открытым, эмоциональным проявлением симпатии" к ним.

"И я думаю, что эта роль религиозного, христианского фактора не в полной мере включена сегодня в систему развития отношений между Россией и странами Латинской Америки, а я считаю, что она должна быть в полной мере включена. Потому что это есть наше общее, причем общее — в сфере ценностей, что является очень и очень важным", — заключил предстоятель.