Старообрядцы нашли защиту от гомосексуализма в бороде

МОСКВЫ, 8 июн — РИА Новости. Предстоятель Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Корнилий призвал российских мужчин не сбривать бороду, так как это ведет к гомосексуализму.

"Бог дал нам правила: написано, что Господь создал всех с бородой. А католический запад совершенно отпал от этого понятия. А ведь это однозначно: на иконах мы не может представить себе Христа или какого-либо святого без бороды. Человек не должен противиться своему создателю. Мужеложество от этого и пошло: меняется мужская одежда, прически", — сказал митрополит в интервью "Национальной службе новостей".

Представитель РПСЦ Роман Аторин добавил, что бритье бород — "это уход от сакрального и священного". Напомним, что в 1698 году царь Петр I повелел рубить бороды боярам, либо облагать их специальным налогом.

Ранее президент России Владимир Путин посетил Рогожский духовный центр РПСЦ. Он стал первым за 350 лет главой государства, побывавшим у старообрядцев.