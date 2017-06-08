Ключевой фигурант дела о педофилии в Англиканской церкви найден мертвым

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Полиция обнаружила тело 70-летнего англиканского священника Тревора Деваманиккама, обвиняемого в растлении подростка в 80-х годах, сообщает The Guardian.

Правоохранители приехали к священнику домой в городе Уитни (графство Оксфордшир), дабы арестовать его. Он должен был 6 июня явиться на судебное заседание. Его обвиняют по трем пунктам принятого еще в 1956 году Закона о сексуальных преступлениях. О причинах смерти священника пока не сообщается.

Полиция начала расследование дела в 2014 году, после того как мужчина, чье имя упоминается в СМИ как "Майкл" обвинил Деваманиккама в совращении. Помимо этого "Майкл" заявил, что содеянное тщательно скрывали три епископа Церкви Англии. Однако Англиканская церковь отвергала все обвинения. Деваманиккам оставался священником вплоть до выхода на пенсию — через десять лет после предполагаемого преступления.

"Церковь Англии не хочет оказывать помощь в расследовании", — заявил "Майкл". Как уточнила газета, в ближайшее время он встретится по этому поводу с духовным лидером Церкви архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби.