В Израиле нашли останки священника из России, пропавшего четыре года назад

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 июн — РИА Новости. Израильская полиция нашла останки русского православного священника, который пропал в Иерусалиме четыре года назад, сообщил РИА Новости официальный представитель правоохранительных органов Михаэль Зингерман.

Останки были найдены в конце апреля в районе Хизме — арабской деревне под Иерусалимом. Судебно-медицинская экспертиза на основании анализа ДНК показала, что это останки нижегородского священника Василия Варламова.

По данным полиции, смерть не была насильственной. "Однозначно установлено, что речь не идет об уголовном преступлении", — сказал Зингерман.

Отец Василий пропал в августе 2013 года, находясь в Израиле в паломнической поездке вместе со своей семьей. Со слов его родных, он вышел на прогулку из гостиницы в Иерусалиме и не вернулся.

Зингерман отметил, что полиция, занимаясь поисками священника, постоянно находилась на связи с его родственниками и представителями Русской православной церкви в Израиле.