Очередь к мощам Николая Чудотворца растянулась на 3,5 км

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве растянулась на 3,5 километра, начинаясь в районе станции метро "Фрунзенская", сообщил РИА Новости заместитель руководителя департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Константин Блаженов.

Мощи Николая Чудотворца впервые в истории привезли в Россию. С 21 мая они находятся в храме Христа Спасителя. С 13 часов 22 мая к ним открылся свободный доступ для паломников. Доступ к мощам открыт ежедневно до 12 июля с 8.00 до 21.00.

"Очередь от Фрунзенской набережной, дом 16. Это там, где вертолетная площадка. Длина очереди где-то три-три с половиной километра. Сейчас в очереди, по моим подсчетам, стоит тысяч десять человек", — сказал Блаженов.

Время ожидания в очереди составляет примерно девять часов. В среду оно составляло десять часов, сообщил городской штаб по организации доступа верующих к святыне.

С 22 мая святыне поклонились более полмиллиона человек, сообщил чиновник. "Вчера на поздний вечер было 480 тысяч. Сегодня народу очень много. Где-то сейчас сумма перешла за полмиллиона", — отметил Блаженов.