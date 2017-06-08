Гей-парад в Афинах грозит внести смуту и разлад в греческое общество

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Возможное проведение гей-парада в центре Афин может вызвать "смуту и разделение" в греческом обществе и является, скорее, вынужденной уступкой властей Греции правилам ЕС, заявил в четверг РИА Новости секретарь по делам дальнего зарубежья отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Сергий Звонарев.

Некоторые СМИ ранее сообщили о том, что 10 июня на центральной площади Афин впервые пройдет гей-парад, ориентированный на "образование молодежи", в поддержку которого высказались 29 иностранных посольств. Организаторы шествия указывают, в частности, на проблемы "общественного признания" ЛГБТ-сообщества в Греции.

"Приходится с сожалением слышать о подобного рода событиях, которые являются, скорее, не выражением потери веры греческим народом, который в большинстве своем хранит верность христианским традициям и вере предков, а свидетельствуют, скорее, о том, что Греция, как страна Евросоюза, вынуждена следовать императивам и правилам, которые диктуются объединенной Европой с принципами уважения равных прав и возможностей для представителей разного рода меньшинств, в том числе и сексуальных меньшинств", — сказал Звонарев.

По его словам, подобные шествия всегда противоречивы и вызывают самую разную реакцию людей.

"Они вызывают раскол в обществе, поскольку они всегда в основе своей провокационны. Я не знаю о подобного рода шествиях, которые могли бы уврачевывать социальные язвы, социальные раны, которые могли бы консолидировать общество, помогать людям сохранять национальное единство, гражданское согласие. Но мы всегда знаем, что проведение таких шествий вносит смуту и разделение в общество, оно всегда служит разобщению людей", — отметил представитель ОВЦС.

Зная это, добавил он, такого рода событие невозможно приветствовать, поскольку оно "в основе своей разрушительно".

Звонарев отметил, что участники гей-парадов отстаивают права малого количества людей, которые таким образом "хотят продемонстрировать свое превосходство и собственную гордость, как порой такого рода шествия называются – "парады гордости".