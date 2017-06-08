Сибирские староверы обучили военных из Китая навыкам выживания в тайге

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Офицеры из Китая прошли курс подготовки российских спецподразделений со староверами в Сибири; особенно военным запомнилась рыбалка в таежной реке, откуда они выловили несколько налимов, сообщил в четверг помощник командующего войсками ЦВО полковник Ярослав Рощупкин.

"Военная делегация Народно-освободительной армии Китая (НОАК) прошла курс подготовки для спецназа и горных стрелков российской армии с инструкторами из местной старообрядческой общины в предгорье Западного Саяна на границе Тувы и Красноярского края. Группа офицеров среднего и младшего командного звена НОАК была переброшена вертолетами в профильный тренировочный центр Ергаки, получила российскую экипировку и высадилась в таежном среднегорье, где отсутствует сотовая связь и другие блага цивилизации, около девяти месяцев в году лежит снег", — сказал он.

По словам Рощупкина, староверы преподали гостям базовые навыки выживания в условиях дикой природы Сибири.

"Особенно понравилась китайским военнослужащим рыбалка с применением самодельной снасти, с помощью которой они выловили из таежной реки несколько налимов", — отметил он.

Центр военно-спортивной подготовки Ергаки, расположенный на юге Красноярского края, ежегодно готовит около 700 военнослужащих по программам горной и специальной подготовки. Рощупкин напомнил, что в 2015 году командование ЦВО договорилось с местными старообрядцами об участии староверов в учебных рейдах подразделений с курсом выживания в тайге.

"Южносибирские староверы – искусные следопыты, охотники и хорошие хозяйственники. Живут обособленно, более трех веков передавая из поколения в поколение обычаи предков. Чужаков в свои жилища не приглашают, об особенностях религиозных обрядов предпочитают умалчивать… В еде и питье избирательны – под запретом дичь с лапами, например зайчатина или медвежатина, разрешено мясо животных с раздвоенным копытом. Также в ходу лесная птица и рыба, орехи и ягоды", — рассказал полковник.

Он добавил, что лишь недавно староверы освоили мобильную связь, немногие из них – интернет.

"Однако в верховьях Малого Енисея живут семьи, до сих пор закрытые для гостей и не признающие никаких новаций современной жизни", — добавил он.