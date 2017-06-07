"Воскрешение" мертвых стволовыми клетками или "терапевтический каннибализм"

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Эксперимент зарубежных ученых по "воскрешению" мертвых с помощью стволовых клеток есть своеобразная форма "терапевтического каннибализма", и он противоречит христианскому пониманию сущности жизни человека, заявила в среду РИА Новости заведующая кафедрой биомедицинской этики Российского государственного медицинского университета (РГМУ) имени Н.И.Пирогова, профессор Ирина Силуянова.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что американская компания Bioquark объявила о начале в этом году опытов по воскрешению мозга умерших людей с помощью стволовых клеток. Сначала ученые введут в тела 20 покойных инъекцию стволовых клеток, а затем в их спинной мозг — специальную белковую смесь, что должно будет вызвать рост новых нейронов. На протяжении двух недель исследователи будут проводить лазерную терапию и вести наблюдения за происходящими изменениями в мозге. Эксперимент планируется проводить в Латинской Америке.

"Если будут вводиться эмбриональные стволовые клетки, то это, однозначно, не этическое действие, это есть своеобразная форма терапевтического каннибализма, людоедства. Когда целый ряд человеческих эмбрионов уничтожается для того, чтобы извлечь какие-то клетки для изготовления препаратов", — сказала Силуянова.

По ее словам, с точки зрения христианского понимания сущности жизни человека, подобное предприятие ученых есть "абсолютно бессмысленное занятие".

"Воскрешение" — это такая тупиковая, — даже не знаю, как это назвать, — фантастическая и недостижимая, некорректная цель. Любая цель какого-то научного действия должна соответствовать сущностной природе человека… Смерть не может быть преодолена путем никаких медицинских воздействий. Человек смертен, по своей сущности. Если это какой-то эксперимент, то все равно надо было получить согласие у этих людей на проведение таких экспериментов над их трупами", — отметила профессор РГМУ и автор книги "Современная медицина и православие".

При этом собеседник агентства предположила, что если бы подобные эксперименты проводились на еще живых людях, то в этом случае это могло иметь и гибельные последствия для человека. "Дальнейшее развитие этой клеточной массы, которая будет вводиться в человека, непредсказуемо. То есть, здесь могут образовываться как добротные клетки, так и злокачественные. И если человек еще жив, то неизвестно, по какому пути пойдет развитие этих самых стволовых клеток – они могут быть и злокачественными", — отметила Силуянова.

Она напомнила, что все действия и эксперименты над человеком без его согласия были осуждены еще в ходе Нюрнбергского процесса 1947 года: подобные действия были расценены международным Нюрнбергским судом как "преступления против человечности".

В целом, собеседник агентства отметила, что в настоящее время в современной медицине налицо "противостояние между теми моральными запретами, которые существуют в обществе, и принципом вседозволенности действий врача-исследователя".

"В силу того, что даже на недавней встрече патриарха Кирилла и папы Франциска было отмечено, что сейчас усиливается борьба секулярных тенденций в обществе и религиозных ценностей, — все это находит свое отражение, в том числе, в медицине и в науке. И эти различные эксперименты по пересадке головы, по использованию эмбриональных стволовых клеток, по генетическому изменению и модификации человека, эти игры в Бога – "сделаем все, чего хотим с человеком", — все это есть ни что иное, как проявление этой борьбы между секулярным сознанием, ничем себя не ограничивающим, и традиционными моральными ценностями, которые являются формой защиты человеческой культуры и человеческой цивилизации от гибели", — заключила эксперт.