США
7.067 июня19:34МСК
USD56.59-0.09
EUR63.72-0.06
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

"Воскрешение" мертвых стволовыми клетками или "терапевтический каннибализм"

19:1207.06.2017
(обновлено: 19:13 07.06.2017)
0250
© Fotolia / Alexander Raths Ученый работает в лабораторииУченый работает в лаборатории
© Fotolia / Alexander Raths

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Эксперимент зарубежных ученых по "воскрешению" мертвых с помощью стволовых клеток есть своеобразная форма "терапевтического каннибализма", и он противоречит христианскому пониманию сущности жизни человека, заявила в среду РИА Новости заведующая кафедрой биомедицинской этики Российского государственного медицинского университета (РГМУ) имени Н.И.Пирогова, профессор Ирина Силуянова.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что американская компания Bioquark объявила о начале в этом году опытов по воскрешению мозга умерших людей с помощью стволовых клеток. Сначала ученые введут в тела 20 покойных инъекцию стволовых клеток, а затем в их спинной мозг — специальную белковую смесь, что должно будет вызвать рост новых нейронов. На протяжении двух недель исследователи будут проводить лазерную терапию и вести наблюдения за происходящими изменениями в мозге. Эксперимент планируется проводить в Латинской Америке.

"Если будут вводиться эмбриональные стволовые клетки, то это, однозначно, не этическое действие, это есть своеобразная форма терапевтического каннибализма, людоедства. Когда целый ряд человеческих эмбрионов уничтожается для того, чтобы извлечь какие-то клетки для изготовления препаратов", — сказала Силуянова.

По ее словам, с точки зрения христианского понимания сущности жизни человека, подобное предприятие ученых есть "абсолютно бессмысленное занятие".

"Воскрешение" — это такая тупиковая, — даже не знаю, как это назвать, — фантастическая и недостижимая, некорректная цель. Любая цель какого-то научного действия должна соответствовать сущностной природе человека… Смерть не может быть преодолена путем никаких медицинских воздействий. Человек смертен, по своей сущности. Если это какой-то эксперимент, то все равно надо было получить согласие у этих людей на проведение таких экспериментов над их трупами", — отметила профессор РГМУ и автор книги "Современная медицина и православие".

При этом собеседник агентства предположила, что если бы подобные эксперименты проводились на еще живых людях, то в этом случае это могло иметь и гибельные последствия для человека. "Дальнейшее развитие этой клеточной массы, которая будет вводиться в человека, непредсказуемо. То есть, здесь могут образовываться как добротные клетки, так и злокачественные. И если человек еще жив, то неизвестно, по какому пути пойдет развитие этих самых стволовых клеток – они могут быть и злокачественными", — отметила Силуянова.

Она напомнила, что все действия и эксперименты над человеком без его согласия были осуждены еще в ходе Нюрнбергского процесса 1947 года: подобные действия были расценены международным Нюрнбергским судом как "преступления против человечности".
В целом, собеседник агентства отметила, что в настоящее время в современной медицине налицо "противостояние между теми моральными запретами, которые существуют в обществе, и принципом вседозволенности действий врача-исследователя".

"В силу того, что даже на недавней встрече патриарха Кирилла и папы Франциска было отмечено, что сейчас усиливается борьба секулярных тенденций в обществе и религиозных ценностей, — все это находит свое отражение, в том числе, в медицине и в науке. И эти различные эксперименты по пересадке головы, по использованию эмбриональных стволовых клеток, по генетическому изменению и модификации человека, эти игры в Бога – "сделаем все, чего хотим с человеком", — все это есть ни что иное, как проявление этой борьбы между секулярным сознанием, ничем себя не ограничивающим, и традиционными моральными ценностями, которые являются формой защиты человеческой культуры и человеческой цивилизации от гибели", — заключила эксперт.

Комментировать
+
Религия и мировоззрение
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена