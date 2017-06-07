Две трети украинцев против вмешательства властей в церковные дела

КИЕВ, 7 июн – РИА Новости. Порядка 60 % украинцев не поддерживают инициативу парламента назначать руководителей церквей по согласованию с властями, свидетельствуют результаты социологического опроса Центра социальных исследований "София".

Верховная рада намерена рассмотреть два резонансных законопроекта о статусе религиозных организаций. Первый законопроект предполагает, что религиозные организации, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Украиной "страной-агрессором", смогут назначать митрополитов и епископов только по согласованию с органами власти. Второй законопроект предполагает предоставить право прихожанам менять юрисдикцию религиозных общин, центры которых действуют как на Украине, так и за ее пределами.

Согласно результатам исследования, "скорее не поддерживают" такую инициативу 17,6%, "однозначно не поддерживают" — 42,1%. Поддерживают принятие таких законопроектов только 16,5% опрошенных.

Кроме того украинское общество преимущественно негативно восприняло установление торгово-экономической блокады Донбасса. "Однозначно не поддерживает" или "скорее не поддерживает" это решение почти половина опрошенных (46,9%), в той или иной степени поддерживают — 40,2%.

Опрос проводился с 26 мая по 1 июня на территории Украины, за исключением неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Были опрошены 1217 респондентов, статистическая погрешность не превышает 3%.

На Украине действует каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). При этом в УПЦ МП неоднократно сообщала о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов представителями УПЦ КП. В частности, за 2014-2016 годы УПЦ МП потеряла 40 храмов.

В УПЦ МП считают вынесенные на рассмотрение законопроекты репрессивными и опасаются, что они узаконят захват храмов. Ранее в Кремле так же назвали недопустимыми какие-либо действия, нарушающие интересы Русской православной церкви на Украине.