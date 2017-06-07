"Самый кровавый месяц": как Рамадан стал детонатором террора

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости, Антон Скрипунов. Атака на здание иранского парламента и мавзолей имама Хомейни на юге Тегерана — 12 погибших. Теракт в Мельбурне — двое погибших. Нападение в Лондоне — семь погибших. Взрыв в Кабуле — 65 погибших. Это все произошло в течение одной недели. Люди, которые совершили теракты, наверняка были убеждены, что действовали во имя исламской религии. Более того, только себя они считают истинными мусульманами, верными сторонниками пророка Мухаммеда.

"Самый кровавый месяц"

Уже почти две недели как у мусульман наступило самое главное для них время – пост священного месяца Рамадан. Исламское вероучение называет его "временем добрых дел". Но уже который год мы видим, что террористы, считающие себя "правоверными муслимами", без какого-либо стыда и уважения к святыням устраивают кровавые расправы не только над "неверными". Прошлогодние теракты в Медине, Багдаде и Дакке, совершенные в последние, самые важные, дни Рамадана и унесшие жизни 324-х мусульман, ясно показали, что террористы являются верующими лишь на словах.

"Рамадан, месяц завоеваний, месяц джихада. Будьте готовы превратить его в месяц ужаса для неверных. Мы обращаемся в первую очередь к нашим сторонникам в Европе и Северной Америке", — призывал боевиков в прошлом году "пресс-секретарь" группировки "Исламское государств"" (ИГ)* Абу Мухаммад аль-Аднани.

В Рамадан 2016 года ИГ*, помимо арабских стран, совершило крупные акции в Израиле и США. Убийство в американском гей-клубе в Орландо стало самым массовым после 11 сентября 2001 года.

А ведь в мусульманском мире Рамадан считается временем затишья. Так, враждующие в Сирии стороны неоднократно пытались договориться о перемирии на это время. Оппозиционный Верховный комитет по переговорам в прошлом году дошел с этим предложением до ООН. Само собой, ИГ* его проигнорировала, а затем на страницах своего еженедельника al-Naba "похвасталась" самым кровавым месяцем Рамадан — 5200 жертв.

"Где-то с 2011 года, как раз когда начались революции в арабском мире, ситуация изменилась, и Рамадан наоборот стал месяцем, в том числе, жесткого насилия. Даже есть такое понятие среди тех, кто исследует терроризм и ситуацию на Ближнем Востоке, — "терроризм Рамадана" или "насилие во время месяца Рамадан", — отмечает в интервью "Вести-ФМ" советник директора Российского института стратегических исследований, востоковед Елена Супонина.

Такие методы террористов можно объяснить тем, что в Рамадан верующие куда чаще ходят в мечети, ведь им предписывается совершать еще одну — ночную — молитву. Да и вот нападения называющих себя мусульманами боевиков на исламские святыни далеко не новы. Например, один из крупнейших терактов за последние полвека был совершен возле самого святого места — Каабы. Жертвами беспрецедентного по своей дерзости нападения боевиков на мечеть аль-Харам в Мекке 20 ноября 1979 года стали 255 человек.

Если война, то можно?

"Сейчас наблюдается противоборство между так называемым традиционным исламом и новыми течениями. Проблема обусловлена тем, что время от времени религия обновляется. В исламе нет канонизации, как в христианстве — когда на Соборе утверждают догмат и все его придерживаются. В исламе есть духовная власть авторитета. Если автор написал какой-то труд, то он основал собственную интерпретацию какого-то учения. В исламе плюрализм мнений, поэтому в нем очень часто, к сожалению, появляются противоречивые вещи", — объясняет руководитель Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Аликбер Аликберов.

Кроме того, ислам существует, заметил собеседник РИА Новости, "как совокупность региональных школ", по своему его трактующих. Незыблемой основой этой религии являются только пять столпов — норм для верующих, четыре из которых имеют практический характер.

А вот уже трактовкой этих "столпов", в том числе и обязательного для верующих поста в Рамадан, занимаются духовные авторитеты. Этим и пользуются экстремистские лидеры, издавая свои фетвы (правовые документы), в которых намеренно искажается интерпретация вероучения.

"У террористов обоснование очень простое — мол, они ведут "священную войну", и в Рамадан тоже. Наоборот, в их интерпретации это некая святость, доблесть, которая выше всяких постов", — отмечает исламовед Раис Сулейманов. Следовательно, террористы считают себя воинами – а эта категория, согласно вероучению, может не поститься.

Терроризм эволюционирует

"Для террориста, как мне кажется, это вообще не имеет смысла: наступил Рамадан и я должен положить автомат, отложить взрывчатку и, таким образом, ничего не совершать. У них же появляются новые методы — теракт может совершить одиночка, которому не надо изобретать самодельное устройство, он просто может напасть с ножом или задавить на машине", — поясняет Сулейманов.

Это, по его мнению, говорит об эволюции международного терроризма. Одиночке вовсе не обязательно совершать баят — присягу на верность руководителю группировки. В крайнем случае, это делается с помощью интернета, через тот же скайп.

"Ведь за взрыв в метро в Санкт-Петербурге (3 апреля, 16 погибших) ИГ* до сих пор не взяла на себя ответственность. Я допускаю, что в этом случае, возможно, действовала автономная группа исламистов", — считает эксперт.

Во всем мире исследователи заявляют о так называемом исламском ренессансе, который стал реакцией на насаждение искусственных демократических моделей в ближневосточных странах. На это, как отмечают они, накладывается ценностный кризис в странах Запада, что вынуждает многих людей искать пути самореализации, в том с помощью религии.

"У нас многие считают себя религиозными, но по факту они мыслят как атеисты, не понимая, что хотя среди бойцов ИГ* хватает просто бандитов и убийц, огромное количество людей там — действительно искренне верующие. А истинно верующему человеку рай обещан. И это сильно притупляет летальные чувства", — отмечает руководитель отдела научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов.

Но проблема искаженной трактовки исламской религии остается. И это приводит к тому, что первоочередной целью террористов становятся не "безбожные крестоносцы", а сами мусульмане.

А ведь в Коране убийство любого невинного человека приравнивается к убийству всего человечества. "Убив кого-либо, на следующее утро человек просыпается уже не человеком в полном смысле этого слова, а — убийцей", — гласит священная книга ислама.

*Террористическая организация, запрещенная в России.