Муфтий: около 6 млн мусульман в РФ соблюдает пост в Рамадан

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Более 30% мусульман в России, или около 6 миллионов человек, по предварительным данным, строго соблюдают пост в священный месяц Рамадан, сообщил в среду РИА Новости руководитель администрации Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России, муфтий Мухаммад Таджуддинов.

Месяц поста Рамадан наступил у мусульман 27 мая. Он завершится одним из двух главных праздников в исламе — Ураза-байрам, который в этой году отмечается 25 июня. ЦДУМ является одной из трех крупнейших централизованных мусульманских организаций РФ.

"По нашим данным, более 30% верующих-мусульман соблюдают пост, то есть около 6 миллионов человек из 20 миллионов мусульман в России, хотя точной статистики никто не ведет", — сказал Таджуддинов.

Разговение в Рамадан у верующих — "ифтар" — наступает после заката солнца. "Завершение приема пищи — за два часа до восхода солнца, то есть в 2.45, разговение — почти в 22 часа", — добавил муфтий.

Он уточнил, что во время Рамадана "не все молящие ходят в мечеть", и есть категории, для которых посещение мечетей не является обязательным: женщины, дети, больные, немощные люди.

"Еще есть те, кто с учетом отдаленности жилища от мечетей и поздним временем ночной молитвы не успевают совершать коллективную молитву и читают ее дома с семьей", — рассказал муфтий, являющийся также председателем Духовного управления мусульман Башкортостана.

"Мусульмане стараются проводить вечернее и ночное время в молитвах, за чтением и изучением священного Корана. В этот месяц обязательно от каждого мусульманина в пользу бедных и неимущих выплачивается милостыня, называющаяся "фитр". В среднем по России она составляет от 100 до 150 рублей", — рассказал Таджуддинов.

Председатель ЦДУМ России верховный муфтий Талгат Таджуддин ранее отметил, что, "соблюдая пост с рассвета и до заката солнца, человек еще больше укрепляет свою веру". По его словам, настоящая и искренняя вера предполагает, что человек "не будет желать другим того, чего не желает для себя", и "это должно претворяться и на практике в любви и сострадании ко всем окружающим и даже ко всему миру".

Как отмечают в ЦДУМ, многие мусульмане уже сейчас готовятся и к совершению главного обряда ислама – хаджа, или паломничества к святыням ислама в Мекке и Медине, которое в этом году придется на август.

Как сообщил РИА Новости генеральный директор официального организатора паломничества от ЦДУМ — "Хадж Фонда" Тагир Исмагилов, в прошлом году от Центрального духовного управления мусульман в хадж выехало 2250 человек, в этом году "в планах — вывезти 3 тысячи человек". По словам Исмагилова, саудовские власти после ряда трагических инцидентов во время хаджа сделали выводы и улучшили его организацию, так что предпринятые меры, отметил он, позволят обеспечить безопасность, в том числе, российских паломников.