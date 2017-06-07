Время ожидания в очереди к мощам Николая Чудотворца сильно увеличилось

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Организаторы принесения мощей Николая Чудотворца в Россию сообщили об увеличении времени ожидания в очереди к святыне в Москве.

Мощи Николая Чудотворца впервые в истории привезли в Россию. С 21 мая они находятся в храме Христа Спасителя. С 13 часов 22 мая к ним открылся свободный доступ для паломников. Доступ к мощам открыт ежедневно до 12 июля с 8.00 до 21.00.

"Расчетное время нахождения в очереди — примерно 10 часов (данная оценка является приблизительной и может измениться в зависимости от количества паломников)", — говорится в сообщении.

Очередь начинается в районе станции метро "Фрунзенская". К 7 июня мощам поклонились более 432 тысяч человек.