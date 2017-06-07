Мать террориста из Лондона согласна с отказом имамов читать по нему молитвы

РИМ, 7 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Мать лондонского террориста Юссефа Загба заявила, что понимает решение британских имамов отказаться от заупокойных молитв по исполнителям теракта.

Вечером 3 июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. Семь человек погибли. Во вторник стало известно, что третий участник нападения в Лондоне Загба имеет итальянско-марокканское происхождение. В 2016 году его задерживали при попытке попасть в Сирию через Турцию. После теракта более 130 британских имамов отказались совершать заупокойные службы по террористам.

"Я их понимаю и разделяю их выбор, так как нам нужно дать сильный политический сигнал, в том числе для того, чтобы обратиться к родственникам жертв и немусульманам", — заявила мать Загба в интервью итальянскому журналу l'Espresso.

"Только мать может прочувствовать боль другой матери. Я знаю, что этого недостаточно, но я готова сделать все, чтобы принести мир их родным. Я понимаю, что просьба о прощении не будет означать ничего, и поэтому я хочу посвятить свою жизнь тому, чтобы этого больше не происходило", — сказала Валерия Хадия Коллина.

22-летний Юссеф Загба родился в марокканском городе Фес от гражданина Марокко и итальянки. Родители Загба долгое время вместе жили в Марокко, однако затем их отношения закончились, и его мать переехала в Италию, поселившись в провинции Болоньи. В марте 2016 года Загба подвергался задержанию в аэропорту Болоньи при попытке сесть на самолет в Турцию, с тем чтобы добраться до Сирии, после чего ему были предъявлены, а затем сняты обвинения в причастности к международному терроризму. Впоследствии итальянские власти сообщили Марокко и Великобритании, что молодой человек представляет опасность как радикальный исламист.

Мать Загба рассказала, что последний раз говорила с сыном за два дня до нападения в Лондоне. По ее словам, только потом она поняла, что это был прощальный звонок, хотя бы потому, что он раньше обходился телефонной перепиской. Они в шутливом тоне обсудили ее предстоящую поездку в Лондон для празднования окончания Рамадана и недавно купленную Загба машину.

Говоря о неудавшейся попытке ее сына попасть в Сирию, Коллина отметила, что он никогда не говорил ей, что собирается примкнуть к местным боевикам, хотя и показывал ей видеоролики об этой стране. Сирия, по словам матери, была "для него местом, где можно было бы жить по канонам чистого ислама".

"Мы всегда контролировали его общение и следили за тем, чтобы он не доверялся плохим людям. Но у него был интернет, и оттуда все и приходит. Ни в Италии, ни в Марокко, где он учился в университете, он никому не давал себя втянуть в беду", — заявила женщина, предположив, что перемена во взглядах ее сына могла произойти в Лондоне.

По информации итальянских СМИ, Загба покинул Италию в прошлом году и до недавних пор работал в одном из лондонских ресторанов, продолжая поддерживать контакты с матерью.

При задержании в болонском аэропорту в марте 2016 года уроженец Марокко имел при себе только рюкзак и билет в один конец до Стамбула. На мобильном телефоне молодого человека были найдены фото- и видеоматериалы религиозного содержания, не содержащие при этом отсылок на его принадлежность к радикальным исламистам. Несмотря на это, после ареста Загба внесли в международные списки правоохранителей как потенциального "иностранного боевика".

Отмечается, что итальянские разведывательные органы регулярно информировали британских и марокканских коллег о его личности и передвижениях.