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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Губернатор Приморья поручил помочь староверам с "дальневосточным гектаром"

04:0507.06.2017
(обновлено: 10:31 07.06.2017)
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© РИА Новости / И. ЗенинПерейти в фотобанкНа заготоке сенаНа заготоке сена
© РИА Новости / И. Зенин
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ВЛАДИВОСТОК, 7 июн — РИА Новости. Губернатор Приморья Владимир Миклушевский дал поручение департаменту земельных и имущественных отношений края и главе Красноармейского района помочь староверам из села Дерсу с получением "дальневосточного гектара", сообщает пресс-служба администрации края.

Александр Галушка. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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В Дерсу 19 домов, в которых живут семьи староверов, приехавшие восемь лет назад из Латинской Америки. Всего в селе 72 человека, чуть больше 30 из них – дети, все они проходят домашнее обучение, два раза в неделю приезжает учитель. Регулярно посещает и осматривает детей педиатр. Губернатор Приморья во время рабочей поездки в Красноармейский район побывал в этом селе.

"Во время беседы староверы обратились с просьбой помочь им в получении земельных участков. Положенные по закону гектары и земельные наделы для многодетных они уже получили. Однако для людей, живущих за счет сельского хозяйства, этого недостаточно, отметили представители общины. Владимир Миклушевский дал поручение департаменту земельных и имущественных отношений края совместно с главой муниципалитета оперативно решить этот вопрос", — говорится в сообщении.

Работа центра поддержки получателей дальневосточного гектара. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Представитель местной администрации отметила, что можно предложить уже размежеванный участок в 200 гектаров, необходимо лишь уладить ряд формальностей.

Также староверы обратились с просьбой отремонтировать им дороги и решить проблему с дровами. По словам директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Александра Шворы, ремонт необходимо провести на участке дороги между селами Дерсу и Дальний Кут, а также отремонтировать дорогу в самом селе.

Дальний Восток. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Кроме того, сейчас в селе электричество подключают утром и вечером по графику. Как рассказала директор Примтеплоэнерго Алена Григорьева, необходимо закрепить линию электропередач и заизолировать ее, также принято решение установить новый автоматический дизель-генератор типа "Север". В результате электричество можно будет включать на более длительный срок и автоматически регулировать его подачу. Григорьева отметила, что все работы будут выполнены до наступления зимы

В селе Дерсу из-за его отдаленности нет сотовой связи. Владимир Миклушевский подарил председателю общины Ульяну Мурачеву спутниковый телефон.

Юрий Трутнев. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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В апреле в Москве прошел круглый стол, посвященный возвращению староверов на Дальний Восток. Несколько семей старообрядцев вернулись в Приморский край и Амурскую область. Эксперты и представители федеральных и региональных органов власти обсудили вопросы реализации государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом и необходимые меры для повышения эффективности программы.

Как можно использовать дальневосточный гектар
© РИА Новости, Инфографика
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Как можно использовать дальневосточный гектар
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Религия и мировоззрение
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
вася васятка
Кому как не знаю, а мне староверы нравятся. Люди уважают и ценят труд, и даже стыдно за наше правительство, что мало их поддерживают!
04:39
07.06.2017
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