Рамадан по-голландски: в Амстердаме облегчили мусульманам пост

Мальчики молятся перед приемом пищи во время священного месяца Рамадан

Мальчики молятся перед приемом пищи во время священного месяца Рамадан

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Чтобы не искушать мусульман, соблюдающих пост во время священного месяца Рамадан, в Голландии агентство Etcetera разработало билборд, рекламирующий сеть фастфудов Halal Fried Chicken ("Халяльная жареная курица") только после захода солнца, сообщает портал DutchNews.nl.

С приходом темноты на билборде появляется фото халяльных куриных ножек в панировке. Такие щиты разместили на восьми автобусных и трамвайных остановках в Амстердаме и Роттердаме. Для показа рекламы они используют освещение на остановках.

В Рамадан правоверные мусульмане отказываются от приема пищи в дневное время суток.