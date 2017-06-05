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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Борода: экспозиция о евреях в СССР воспитывает героизм и самоотверженность

18:5805.06.2017
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© РИА Новости / Сергей СтефановПрезидент Федерации еврейских общин России Александр Борода на открытии экспозиции Послевоенный период: от Катастрофы к возрождениюПрезидент Федерации еврейских общин России Александр Борода на открытии экспозиции Послевоенный период: от Катастрофы к возрождению
© РИА Новости / Сергей Стефанов

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Новая интерактивная экспозиция "Послевоенный период: от Катастрофы к возрождению", посвященная жизни советских евреев в послевоенном СССР, открылась в понедельник в Еврейском музее и центре толерантности. Презентацию нового зала провел президент Федерации еврейских общин России, генеральный директор музея Александр Борода.

Обновления коснулись разделов, охватывающих время с 1946 по 1960-е годы, — эта часть экспозиции была полностью переработана и тематически расширена.

"Нам очень важно — прежде всего, молодому поколению, которое мало знает об этом периоде советской истории, — узнать, чем жил Советский Союз в то время. Потому что судьба евреев в то время была неразрывно связана с жизнью всей страны", — сказал Александр Борода.

По его словам, пройдя через залы экспозиции, студенты и школьники смогут понять "всю сложность того периода, многогранность событий, которые происходили в то время". "И главное, оценив события, которые происходили в этот период времени, — по-настоящему оценить героизм и самоотверженность людей, которые и боролись с этой системой, и делали многое для подъема и развития Советского Союза, хотя они за это пострадали. <…> Человек, который знает историю, может смотреть смело в будущее", — отметил президент ФЕОР.

Представляя интерактивный зал, Борода рассказал, что он начинается "с некоего оптимизма, который был после окончания войны, с некоего воздуха Победы, с которым фронтовики возвращались с фронта, а многие эвакуированные возвращались в места своего проживания".

"Постепенно этот оптимизм, — продолжил он, — этот воздух свободы менялся, сокращался и в итоге практически свелся к нулю — к новым репрессиям, к новым закрытиям, к новым убийствам людей. Здесь мы рассказали о деле Еврейского Антифашистского комитета, о "Деле врачей", здесь полностью воссоздана абсолютно идентичная камера Лубянской тюрьмы, воссоздана вся обстановка этой камеры".

Как пояснил Борода, если пройти внутрь этой камеры, то можно услышать встроенный динамик, который начитывает воспоминания. "Приходят люди — и слушают эти воспоминания: как арестовывали, как сажали в эти камеры", — добавил он. В камере звучит аудиограмма с отрывками воспоминаний заключенных, в том числе проходивших по "Делу врачей" 1953 года.

Послевоенный зал состоит, в общей сложности, из девяти тематических разделов: "Послевоенные надежды", "Безродные космополиты", "Соломон Михоэлс", "Разгром Еврейского Антифашистского комитета" (ЕАК), "Врачи отравители", "Лубянка", "Конец эпохи страха", Зал "Незабытые имена" (стена памяти в виде проекции звездного неба с именами жертв политических репрессий), "Советская квартира". В числе представленных тем — создание государства Израиль в 1948 году и возрождение еврейской культурной жизни в СССР.

Как отметили в центре, экспозиция демонстрирует, в том числе, "последние достижения в музейных технологиях: панорамные экраны, стилизованные мультимедиа инсталляции, интерактивные решения, световые и графические элементы".

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Религия и мировоззрение
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