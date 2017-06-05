Монаха-отшельника для часовни в горах Австрии нашли через интернет

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Геодезиста из Бельгии Стэна Вануйтрехта официально назначили на должность насельника скита (поселение для монахов-отшельников) Заальфельден, который находится в австрийском Зальцбурге и является одним из последних в Европе, сообщает Reuters.

Заявку подали более 70 человек из США, Европы и Австралии. Основным требованием к кандидату были "связь с христианской верой" и "наличие мира с самим собой".

"Я увидел в интернете объявление, что Заальфельден искал того, кто заменит уходящего смотрителя", — рассказывает 58-летний Вануйтрехт.

Часовня Заальфельден, возрастом 350 лет, не имеет коммуникаций. Зато, как пишет Reuters, с нее "открывается потрясающий вид на ледники". Скит находится на высоте 3300 метров над уровнем моря. Для того чтобы добыть воду, Вануйтрехт должен будет ежедневно спускаться вниз на 250 метров.

Обычно отшельник проводит в часовне много лет, однако предшественник бельгийца не продержался и года, отметил католический священник Заальфельдена Алоис Мозер.

"Мы серьезно рассмотрели семь или восемь кандидатов, с которыми мы разговаривали и которым показали скит. Но когда мы увидели Стэна, мы знали, что он подходит. Он был очень умиротворенным", — делится Мозер.