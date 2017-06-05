Гумпомощь в Сирию от религиозных конфессий РФ будет доставлена в конце июня

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Первая партия гуманитарной помощи сирийскому населению — продукты и медикаменты, собранные представителями всех традиционных религий РФ, — будет отправлена в Сирию в конце июня, сообщил в понедельник на пресс-конференции секретарь отдела внешних церковных связей РПЦ по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов).

Гуманитарная помощь собирается религиозными общинами России в рамках деятельности созданной рабочей группы по оказанию гуманитарной помощи населению Сирии при комиссии по международному сотрудничеству Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ.

"За истекшие около два месяца с момента создания комиссии собрано уже достаточное количество средств для отправки первой партии гуманитарной помощи в Сирию. Первая партия будет доставлена в конце июня, это будет сделано силами министерства обороны РФ", — сказал Игумнов.

Он уточнил, что гуманитарная помощь будет распределяться специалистами российского Центра по примирению в Сирии. "Как оказалось, средств собрано уже сейчас столько, что одной партией дело не ограничится — скорее всего, будет несколько самолетов (в Сирию – ред.), и дальше мы это дело будем развивать", — добавил Игумнов.

Как отметили в РПЦ, в Сирию будут отправлены продукты питания, всего "шесть наименований". Продуктовый набор весом 5,5 килограмма "сможет получить каждый человек в Сирии". Также это будут медикаменты, перевязочные материалы, которые передадут в сирийские медцентры и госпитали.