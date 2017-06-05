Уникальные фрески нашли в катакомбах Рима с помощью ультратонкого лазера

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Итальянские археологи обнаружили при помощи очень тонкого лазера в римских катакомбах Домитиллы уникальные фрески, позволяющие понять, как языческая знать массово переходила в христианство, пишет The Telegraph.

Разноцветные фрески нашли в склепах для чиновников. Например, ученые нашли изображения, в которых показан процесс импорта и распределения зерна в древнеримском порту Остии, оттуда оно по реке Тибр доставлялось в столицу империи. Импортом и распределением зерна занимались исключительно государственные чиновники. В тот период каждый житель Рима имел право ежедневно получать хлеб.

Специалисты использовали новейшие лазерные технологии, чтобы обнаружить фрески.

"Когда мы только начинали работы, все своды были абсолютно черными. Различные длины волн и хроматический отбор помогли нам избавиться от черноты, не повредив изображения. До недавнего времени это было технически невозможно сделать", — рассказывает руководитель проекта Барбара Маццеи.

В центре потолочной фрески изображен Иисус Христов, сидящий на троне. С обеих сторон изображены, как полагают ученые, либо святые апостолы Петр и Павел, либо мученики Нерий и Ахиллес — римские войны, принявшие христианство. Также на сводах изображены различные библейские сцены.

© Фото : фото предоставлено музеем Catacombe Domitilla Христианские фрески в катакомбах Домитиллы © Фото : фото предоставлено музеем Catacombe Domitilla Христианские фрески в катакомбах Домитиллы

Изображения датируются примерно 360-м годом нашей эры. Фрески сочетают в себе языческую и христианскую символику. Это, по мнению Маццеи, говорит о том, что похороненные чиновники лишь недавно перешли в новую религию.

"Богатые римляне последними из всех граждан обратились в христианство. До середины четвертого века нашей эры все они были язычниками", — отметил в свою очередь суперинтендант Папской комиссии по священной археологии Фабрицио Бисконти.