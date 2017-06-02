Власти Петербурга пока не получали обращения РПЦ по Исаакиевскому собору

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Администрация Санкт-Петербурга пока не получала обращение Русской православной церкви (РПЦ) о передаче Исаакиевского собора, сообщил журналистам губернатор города Георгий Полтавченко.

"Передача Исаакиевского собора может состояться при двух условиях. Первое условие — официальное обращение Русской православной церкви и второе — когда будут соблюдены все процедуры, предусмотренные федеральным законом. Но это после обращения. Обращение не поступило", — сказал он.

Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Прежним остается и юридический статус объекта — его владельцем остается город. Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.