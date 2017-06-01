В ЕЕК приветствуют решение Европарламента принять определение антисемитизма

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор приветствовал принятие Европейским парламентом решения об одобрении рабочего определения антисемитизма, разработанного Международным альянсом в память о Холокосте, и призвал страны-участницы ЕС также принять и применять его на практике.

Депутаты Европарламента проголосовали за принятие определения 479 голосами при 101 против и 47 воздержавшихся.

"Это исторически важный день в деле борьбы с антисемитизмом и защиты прав европейских евреев. Слишком долго евреев считали особой категорией, определение ненависти к которой давали преследователи, а не их жертвы", — приводит слова Кантора пресс-служба ЕЕК.

По его мнению, единственные, кого обеспокоит такое решение, — это те, кто хочет и дальше безнаказанно практиковать антисемитизм и верит в то, что евреям не положена защита по закону.

Президент ЕЕК также отметил глубокую символичность даты принятия решения Европарламента, которое стало долгожданным подарком для всех еврейских общин Европы на второй день иудейского праздника Шавоут.

В мае 2016 года IHRA, межправительственный орган, объединяющий 31 страну, одиннадцать стран-наблюдателей и семь постоянных международных партнеров, принял определение антисемитизма для защиты евреев от "словесных и физических проявлений антисемитизма в отношении евреев или неевреев и/или их собственности, еврейских общинных учреждений и религиозных объектов".

До настоящего момента это определение было принято на законодательном уровне только Великобританией, Австрией и Румынией.

В принятой сегодня резолюции о борьбе с антисемитизмом депутаты Европарламента "призывают страны-участницы, а также учреждения и организации Евросоюза принять и применять рабочее определение антисемитизма, разработанное IHRA для того, чтобы оказать поддержку судебным и правоохранительным органам, позволив им выявлять и преследовать попытки антисемитских нападений более эффективно, а также призывает страны-участницы последовать примеру Великобритании и Австрии".