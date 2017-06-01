В РПЦ придумали способ мирно вернуть себе здание ВНИИРО

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Участники судебного процесса по поводу передачи РПЦ здания Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИИРО) в Москве готовят мировое соглашение, по которому оно будет передано в течение шести лет, сообщила РИА Новости главный юрист Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега).

Ранее патриаршее подворье московского Алексеевского монастыря обратилось в суд с просьбой вернуть Русской православной церкви здание ВНИИРО, перестроенное в советские годы из храма Воздвижения Честного Креста Господня.

"Мировое соглашение готовят все участники судебного процесса по предложению Русской православной церкви. Мы предлагаем предусмотреть адекватный срок, – шесть лет – который предусмотрен законом для передачи обоих объектов для того, чтобы предоставить возможность достойного высвобождения этих помещений в том плане, чтобы была возможность и время для переезда", — рассказала Чернега.

Обнародовать текст мирового соглашения патриархия, по ее словам, сможет только после утверждения апелляционным судом Московского округа. Она надеется, что суд утвердит этот текст "где-то через месяц".

Ранее организации рыбной отрасли попросили патриарха Кирилла не выселять ВНИИРО из здания в Москве. Подписавшие письмо отмечают, что действия представителей патриаршего подворья московского Алексеевского монастыря могут привести к разрушению известной на весь мир научной организации и могут привести к репутационным потерям для Московского патриархата. Как уточняется в документе, во ВНИИРО трудится около 500 специалистов, годами создававших лабораторные и аквариальные комплексы, стоимость которых составляет сотни миллионов рублей. При этом наиболее ценное оборудование, расположенное на цокольном и первом этажах, не подлежит перемещению.

Арбитражный суд Москвы в октябре 2016 года признал решение Росимущества незаконным и обязал ведомство принять новое решение о передаче в безвозмездное пользование РПЦ двух спорных зданий в месячный срок с момента вступления решения суда в законную силу. Решение арбитража Москвы вступило в силу в январе, после того как Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил апелляционные жалобы, поданные на него ФГУП ВНИИРО, Росрыболовством, ГУ МВД России по городу Москве и Росимуществом.

В настоящее время решение суда об удовлетворении заявленных патриаршим подворьем требований оставлено в силе судом апелляционной инстанции, Росимущество, ВНИИРО и Росрыболовство направили кассационные жалобы.