"Ночные волки" поклонились мощам святителя Николая в ночи

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Храм Христа Спасителя специально открыли в полночь, чтобы байкеры мотоклуба "Ночные волки" поклонились мощам Николая Чудотворца, сообщается на странице клуба "ВКонтакте".

Байкеры отметили 31 мая 28-летие клуба, а после этого около пятисот мотоциклистов под дождем прибыли к храму Христа Спасителя, чтобы приложиться к мощам святого.

Лидер "Ночных волков" Александр Залдостанов по прозвищу Хирург объяснил, что днем байкеры смутили бы своим появлением верующих, поэтому удалось договориться о том, чтобы специально для них храм открыли в полночь.

Мотоциклисты припарковали байки прямо перед входом в главный храм столицы, по очереди поклонились мощам святого, приложили к ковчегу иконки, зажгли свечи.

"Я попросил святителя Николая о благодати. Был момент в жизни, когда он мне помог. Душа разрывалась. Был у меня один грех, я считаю, что я его отмолил — он дал мне облегчение", — сказал Залдостанов, отвечая на вопросы журналистов.

