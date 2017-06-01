Первый кандидат теологии появился в России

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Первую в России диссертацию по теологии защитили в Москве, ее автор — протоиерей Павел Хондзинский — стал первым в стране кандидатом теологии, передает корреспондент РИА Новости.
За присуждение ученой степени диссертанту, защищавшему работу "Разрешение проблем русского богословия XVIII века в синтезе святителя Филарета, митрополита Московского" проголосовали 21 из 22 присутствовавших членов Объединенного диссертационного совета по теологии. Всего в диссовет входят 23 ученых, его возглавляет председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
Защита проходила в Общецерковной аспирантуре и докторантуре имени святых Кирилла и Мефодия (ОЦАД). В зале присутствовали около 70 человек — представителей Церкви, ученых и журналистов.
При этом автореферат диссертации получил четыре положительных и пять отрицательных отзывов. Критикам работы не понравился метод, использованный в исследовании, который, как утверждают они, "основан на личностностном опыте веры и жизни теолога".
Изначально предполагалось, что Хондзинский станет кандидатом наук по смежным дисциплинам — истории и философии. Однако перед началом защиты заместитель председателя ВАК Николай Аристов сообщил, что ВАК утвердил научную отрасль "Теология". Поэтому Хондзинский станет кандидатом теологических наук, что произошло впервые в истории России.