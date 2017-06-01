Первый кандидат теологии появился в России

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Первую в России диссертацию по теологии защитили в Москве, ее автор — протоиерей Павел Хондзинский — стал первым в стране кандидатом теологии, передает корреспондент РИА Новости.

Теология признана научной дисциплиной решением Высшей аттестационной комиссии (ВАК) в 2015 году. В 2016 году стала возможна защита работ по этой дисциплине, когда были созданы диссертационный и экспертный советы. В то же время представители мусульманской общины отмечали, что созданные советы рассматривают работы только по православной теологии. По этой причине сейчас создаются аналогичные советы по исламской теологии.

За присуждение ученой степени диссертанту, защищавшему работу "Разрешение проблем русского богословия XVIII века в синтезе святителя Филарета, митрополита Московского" проголосовали 21 из 22 присутствовавших членов Объединенного диссертационного совета по теологии. Всего в диссовет входят 23 ученых, его возглавляет председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

Защита проходила в Общецерковной аспирантуре и докторантуре имени святых Кирилла и Мефодия (ОЦАД). В зале присутствовали около 70 человек — представителей Церкви, ученых и журналистов.

При этом автореферат диссертации получил четыре положительных и пять отрицательных отзывов. Критикам работы не понравился метод, использованный в исследовании, который, как утверждают они, "основан на личностностном опыте веры и жизни теолога".

Изначально предполагалось, что Хондзинский станет кандидатом наук по смежным дисциплинам — истории и философии. Однако перед началом защиты заместитель председателя ВАК Николай Аристов сообщил, что ВАК утвердил научную отрасль "Теология". Поэтому Хондзинский станет кандидатом теологических наук, что произошло впервые в истории России.