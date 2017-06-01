"В науке Бог уместен?": как теология рассорила ученых и верующих

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости, Антон Скрипунов. Такого еще не было — наверное, у всей страны на слуху достаточно специфические термины: "оппонент", "диссертационный совет", "демаркация" и т.д. Первого июня состоится первая защита диссертации по теологии, которую в 2015 году на светском уровне признали в России наукой.

Работа соискателя ученой степени по теологии, протоиерея Павла Ходзинского, на тему: "Разрешение проблем русского богословия XVIII века в синтезе святителя Филарета, митрополита Московского", стала предметом ожесточенных споров еще до рассмотрения диссертационным советом. Бесчисленное множество комментариев на эту тему можно свести к двум тезисам: "Теология на Западе давно является наукой" и "Это очередное наступление мракобесия на просвещение". При этом есть недовольные и среди верующих. Например, представители мусульманской общины жалуются, что защита работ по исламской теологии сейчас невозможна — пока что создан диссертационный совет только по православной теологии.

О том, почему теология разделила светских ученых и духовенство — в материале РИА Новости.

Спор "физиков и лириков"

Спор на тему целесообразности выведения теологии из научного подполья разгорелся с новой силой в мае, после разгромных отзывов на работу Ходзинского.

"Соискатель заявляет, что используемый "научно-теологический метод конституируется: 1) специфическим (уникальным) предметом и источником теологического знания; 2) подразумеваемым ими же личностным опытом веры и жизни теолога; 3) свойственным всем гуманитарным наукам набором рациональных операций"…. Мы полагаем, что такой подход противоречит нормам научного исследования, принятым в том числе системой государственной аттестации научных работников Высшей аттестационной комиссии (ВАК). Главное, чему мы учим студентов и аспирантов в наших научных лабораториях, — это не принимать на веру никакие непроверенные, непроверяемые и необоснованные предположения. А еще мы учим тому, что в науке не существует абсолютных авторитетов и данных, полученных путем озарения и откровения", — написал в своей рецензии заведующий лабораторией Изучения информационных процессов на клеточном и молекулярном уровнях в Институте проблем передачи информации РАН, доктор биологических наук Юрий Панчин.

"Гораздо более серьезным недостатком работы как научного труда является то, что практически вся аргументация не может быть одинаково воспринята членами научного сообщества, придерживающихся различных взглядов на религию", — так отозвался о диссертации доктор биологических наук Дмитрий Щербаков.

Но есть ученые, которые считают иначе. Ведь необходимо учитывать специфику гуманитарных наук, к которым, как отмечают они, относится и теология.

"В работе (Ходзинского — ред.) обоснована близость ряда методов, которые не принадлежат только теологии, но подчеркивается личностный характер богословского знания, оно не может быть всецело рационализировано. Впрочем, и в рамках философского знания известно немало учений, ориентированных на личностное начало, а кроме того, трудно представить себе исследователя, который в своей научной деятельности (во всяком случае в области гуманитарных наук) так или иначе не исходил бы из личных мировоззренческих предпосылок", — такое мнение в своем отзыве высказал академик Российской академии образования, доктор философских наук Александр Корольков, официальный оппонент протоиерея Павла Ходзинского.

А вот официальные представители Церкви, говоря в целом о теологии, не хотят признавать науку и религию взаимоисключающими сферами. Религиозный опыт не противоречит достижениям науки, говорят они.

"Теологию можно отнести к разряду гуманитарных наук, это учение о Боге, основывающееся на Откровении. Бога невозможно измерить научным познанием, но теология говорит нам, как о Боге думали, говорили и учили те или иные люди", — убежден глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, председатель Объединенного диссертационного совета по теологии митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

Письма "десяти" и "227"

О необходимости "легализации" теологии заговорили еще в конце 90-х. Сторонники этой меры ссылались на прецедент сильной богословской школы в дореволюционной России и то, что даже 70 лет атеистической власти не смогли прервать преемственность в Церкви.

В марте 2007 года Всемирный русский народный собор (его возглавляет патриарх) обратился к Правительству РФ с просьбой внести теологию в официальный перечень научных специальностей. Спустя три недели с той же просьбой выступает Межрелигиозный совет России. Духовенство ссылалось на востребованность теологии и тот факт, что религиозные учебные заведения не имеют государственной аккредитации. Правительство просили сделать теологию наукой "в кратчайшие сроки". Может быть, это бы состоялось раньше, чем через восемь лет, если бы в полемику не вмешались академики Российской академии наук.

"Что касается попыток внедрения теологии в ВАК, они начались отнюдь не сегодня. Но раньше ВАК ощущала мощное давление, не видимое постороннему глазу. После Собора оно уже не скрывается. А на каком основании, спрашивается, теологию, совокупность религиозных догм, следует причислять к научным дисциплинам? Любая научная дисциплина оперирует фактами, логикой, доказательствами, но отнюдь не верой…. Внедрение церкви в государственный орган — очевидное нарушение Конституции страны", — говорилось в открытом письме президенту России Владимиру Путину, подпись под которым оставили десять видных академиков. В их числе были физик Виталий Гинзбург и лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов.

Помимо этого, видные ученые опасались, что в школах в общеобязательном порядке введут предмет "Основы православной культуры". Академиков поддержали правозащитники, патриархия, в свою очередь, начала отбиваться.

В полемику на стороне академиков вмешались представители мусульманской общины, что чуть не рассорило две крупнейших конфессии страны. В свою очередь, позицию РПЦ поддержали более двухсот ученых, написавших в 2008 году ответ "Письму десяти" — "Письмо 227", в котором ставился под сомнение авторитет академиков.

Эти письма, поссорившие всех со всеми, впервые вынесли спор вокруг теологии за пределы кабинетов ученых.

Наступление на другие науки

В течение всего 2016 года на различных круглых столах высказывались опасения, что теология со временем вытеснит смежную дисциплину — религиоведение. Впрочем, вопрос имеет и материальную подоплеку.

"Сейчас на бюджетные места по специальности "теология" набирается до четырех тысяч человек — это практически столько же, как на специальность "религиоведение"", — отмечал в январе на съезде Русского религиоведческого общества замдекана философского факультета МГУ Алексей Козырев.

Когда ВАК утвердила теологию как научную специальность, то область ее исследования обозначила таким образом, что у многих возникли вопросы. В частности, согласно документу о специальности, теолог может проводить исследования в таких темах как история конфессии, теория культуры, анализ сакральных текстов, изучение роли религии в политике и т.д.

"Религиоведение — светская наука о религии, причем совершенно необязательно, чтобы религиоведы были атеистами. В религиоведении предметное поле очень четко определено, на мой взгляд. Теологи должны определить свое предметное поле, не претендуя на сферу религиоведения, и тогда никаких проблем совершенно не будет. Демаркация между теологией и религиоведением должна быть проведена четко, таково мое мнение. Это разные способы познания, у них разные предметы и объекты изучения", — полагает член Европейской ассоциации по изучению религии, религиовед Екатерина Элбакян.

Главная опасность заключается в том, что, как отметила она, что все, кто не компетентны в этом вопросе, "пытаются ставить знак равенства между теологией и религиоведением". Однако такой подход "ошибочен по своей сути".

"В целом может идти процесс вытеснения теологией религиоведения. Этот процесс чреват массой проблем и опасностей, и не является позитивным ни для теологов, ни для религиоведов, ни для гуманитарной науки, ни для общества в целом", — опасается религиовед.

Но в РПЦ заверяют, что никакого "наступления" на смежные науки не предполагается и в помине. Речь идет о соседстве, не более того.

"Нас не раз спрашивали: для чего нужна теология, если есть религиоведение? Пусть теология будет в конфессиональных учебных заведениях, а в светских — религиоведение. На что мы возражали, ведь религиоведение и теология — две разные дисциплины. Религиоведение изучает религию со стороны. Ты можешь быть, скажем, исламоведом, и при этом не принадлежать к исламу. А теолог не может со стороны изучать религию. Он ее изучает изнутри. Он живет в этой религиозной традиции и изнутри ее осваивает. В этом вся разница", — объяснил в эфире телеканала "Россия-24" митрополит Иларион.

В то же время в РПЦ не скрывает, что хочет с признанием теологии наукой облегчить своим учебным заведениям процесс получения госаккредитации. Именно в этих учреждениях уже давно защищаются кандидаты и доктора теологии. Теперь же это произошло на уровне светского государства — чего так сильно опасались авторы "Письма десяти".