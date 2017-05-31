РПЦ: нужно расширить преподавание религий в школах для борьбы с терроризмом

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Школьный курс "Основ религиозных культур и светской этики" необходимо расширить, чтобы противодействовать терроризму и научить детей отличать традиционные религии от экстремистских идей, заявил в среду глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион, выступая на пленарном заседании Совета Федерации.

"Мы обязаны позаботиться о том, чтобы наши граждане знали, чему учат традиционные религии, в чем отличие реального ислама от терроризма под исламскими лозунгами. И для этого крайне необходимо расширять преподавание религии в начальной, средней и высшей школе", — сказал митрополит Иларион.

По его словам, нынешнего одного часа в неделю занятий по курсу "Основ религиозных культур и светской этики" недостаточно. При этом представитель Русской православной церкви подчеркнул, что занятия носят лишь просветительский характер и не имеют своей целью обращение детей в ту или иную веру.

"Светскость государства, на которую постоянно ссылаются апологеты секулярного мировоззрения, не следует рассматривать как запрет на преподавание религий в школах. Необходимы компетентные профессиональные специалисты, учителя, преподаватели высших учебных заведений", — добавил председатель ОВЦС.