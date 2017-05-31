Сергиевское подворье в Иерусалиме откроют после реставрации 18 июля

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Сергиевское подворье – российское историческое здание в центре Иерусалима – будет торжественно открыто после реставрации 18 июля, сообщил в среду председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин.

Сергиевское подворье – один из самых ценных объектов российской собственности на Святой земле. Двухэтажная каменная постройка с внутренним двором и башней по соседству с Русской духовной миссией и Троицким собором была возведена в конце XIX века и использовалась для приема паломников, в том числе членов императорской семьи. После революции она оказалась на десятилетия утрачена Россией и возвращена ей Израилем только в 2008 году.

"Восемнадцатого июля, в день преподобного Сергия Радонежского, мы открываем торжественно в Иерусалиме Сергиевское подворье. Это будет такой русский уголок в центре Иерусалима", — сказал Степашин на брифинге в МИА "Россия сегодня".

По его словам, подворье будет служить сегодня тем же целям, что и в момент своего создания в XIX веке.

"Это будет и паломнический центр, здесь будут залы для экспозиций, музеи, потрясающий архив, который удалось сохранить с XIX века", — сказал Степашин.

В ноябре 2016 года Сергиевское подворье посетил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, который ознакомился с ходом реставрационных работ, которые шли там последние несколько лет.