Глава личной охраны патриарха Грузии освобожден от должности

ТБИЛИСИ, 31 мая — РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Глава личной охраны католикос-патриарха Грузии Илии Второго Зураб Бучукури освобожден от должности, сообщил начальник специальной службы госохраны Анзор Чубинидзе, не уточнив точные причины увольнения.

По словам Чубинидзе, Бучукури остается работать в структурах спецслужбы.

"Это нормальный процесс, мы рады, что Зураб остается служить в наших рядах. Очень скоро он займет новую должность, о которой я пока не желаю говорить. Что касается нового главы личной охраны патриарха, то рассматривается две кандидатуры, но необходимо спросить мнение самого патриарха", — заявил Чубинидзе.

Прежний начальник личной охраны патриарха Сосо Оханашвили, который также является родственником Илии Второго, занимал эту должность 14 лет, однако ушел в отставку после скандала в феврале месяце.

Тогда в тбилисском аэропорту был задержан священнослужитель Георгий Мамаладзе, он отправлялся в Германию, где католикос-патриарха всея Грузии Илию Второго готовили к операции на поджелудочной железе. У Мамаладзе нашли цианид, который он, по версии прокуратуры, планировал использовать для убийства священнослужителя высокой иерархии.

Грузинские СМИ предполагают, что Бучукури могли освободить от должности из-за связей с епископом Петре Цаава, который первый заговорил о "коррупционных схемах" в грузинской патриархии. На днях некоторые представители патриархии начали обвинять преподобного Петра в том, что тот якобы мог быть причастен к попытке убийства патриарха.