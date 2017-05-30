Орловская митрополия: епископ с внедорожником не имеет претензий к СМИ

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Информационно-аналитический отдел Орловской митрополии распространил заявление, в котором заявил, что епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий не отправлял редакции "Орловских новостей" писем с угрозой из-за публикации о его новом внедорожнике.

"Указанное письмо епископом Нектарием не составлялось, и ни в частном, ни в официальном порядке в редакцию или иным адресатам не направлялось. Более того, опубликованный в СМИ фейк даже по внешним признакам не соответствует правилам оформления документов, принятых в Ливенской епархии", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Орловской митрополии.

В митрополии также рассчитывают, что "у правоохранительных органов будет возможность установить автора "письма", совершившего подлог официального документа, и от имени епархиального архиерея рассылающего его в СМИ с анонимного адреса электронной почты".

В то же время, в митрополии не прокомментировали появление у епископа Land Cruiser V8 стоимостью 6 миллионов рублей. —0-