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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

УПЦ МП решила сама защищаться на международной арене от произвола властей

Сюжет:
Ситуация на Украине. Май 2017 (446)
16:3830.05.2017
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© РИА Новости / Григорий КостинПерейти в фотобанкАкция прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата в КиевеАкция прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата в Киеве
© РИА Новости / Григорий Костин
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости, Мария Шустрова. Синод Украинской православной церкви Московского патриархата из-за беззаконных действий властей Украины объявил о создании собственного представительства при европейских международных организациях.

Акция прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата в Киеве
© РИА Новости / Григорий Костин
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Члены Синода выразили крайнее возмущение попытками Рады принять антицерковные законы и произволом минкультуры Украины. Архиереи УПЦ МП отметили, чиновники делают все, чтобы отказать Церкви в регистрации уставов и поставить ее вне закона.

"Сегодня положение Украинской православной церкви резко ухудшилось. Нарушаются европейские конвенции, общепринятые нормы, законы Украины на всех уровнях – законодательном, исполнительном и судебном. В связи с этим было принято решение, что Украинская православная церковь должна напрямую иметь свое представительство среди как можно большего числа европейских международных организаций", — пояснил РИА Новости руководитель пресс-службы УПЦ МП Василий Анисимов.

Вынужденная самозащита

Анисимов рассказал о захвате храмов УПЦ МП. По его словам, суды выпускают постановления их вернуть, но никто эти предписания не выполнять не торопится. Власти выделяют землю под строительство храмов, но потом объявляют УПЦ МП агрессором, замораживают или запрещают строительство.

"Это же нарушение прав верующих. Необходима реакция международного сообщества на эти беззакония. Церковь должна защищаться… Если уж Украина добивается ассоциативного членства в Европе, то у нас должны соблюдаться права человека. А если они нарушаются, то мы будем об этом свидетельствовать", — подчеркнул собеседник агентства.

Президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной во время молитвы за Украину
© РИА Новости / Михаил Палинчак
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Он отметил, что у УПЦ МП, как у крупнейшей религиозной организации Украины, уже есть опыт выступлений ее представителей в Европарламенте и других структурах ЕС. Однако, по мнению Анисимова, следует расширить свое присутствие на международной арене.

Он добавил, что пока трудно сказать, какой толк выйдет из постоянного контакта с европейскими организациями, однако бездействовать в ситуации, когда страна стоит на пороге религиозной войны, недопустимо.

Главный заступник

Главой новообразованного представительства Синод УПЦ МП выбрал архимандрита Виктора (Коцабу), клирика Киевской епархии. В связи с новым назначением священнослужитель будет наречен епископом Барышевским, викарием Киевской митрополии.

Как объяснил Анисимов, такой выбор не случаен. "Архимандрит Виктор ответственный и компетентный человек, владеющий всей информацией, связанной с нарушениями прав верующих", — заключил собеседник агентства.

На Украине действует каноническая УПЦ МП, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). При этом в УПЦ МП неоднократно сообщала о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов представителями УПЦ КП. В частности, за 2014-2016 годы УПЦ МП потеряла 40 храмов.

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Религия и мировоззрение
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