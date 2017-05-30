Ураган в Москве не повлиял на длину очереди к мощам Николая Чудотворца

Верующие стоят в очереди к храму Христа Спасителя, где находится ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца. 23 мая 2017

Верующие стоят в очереди к храму Христа Спасителя, где находится ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца. 23 мая 2017

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Очередь к мощам Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя во время урагана в Москве оставалась без изменений, несмотря на то, что сильный ветер сносил металлические ограждения и туалетные кабинки, сообщил РИА Новости представитель Московской патриархии в городском Штабе по организации массового доступа верующих к святыне Михаил Куксов.

Ураган в Московском регионе в понедельник днем привел к значительным разрушениям и жертвам. По данным СК РФ, в столице погибли 11 человек, в области еще трое. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявлял о пяти погибших в области. Департамент здравоохранения Москвы сообщает, что больше 100 пострадавших остаются в больницах. Повреждены свыше 1,5 тысячи машин, побиты стекла, сотни деревьев поломано или вырвано с корнем, в Люберцах упал кран, были задержаны поезда.

"Непогода не повлияла на намерение людей, стоявших в очереди. Кто-то укрылся в автобусах (предназначенных для отдыха паломников – ред.), кто-то под зонтиком, кто-то в дождевике. Никто в очереди не пострадал", — рассказал он.

На момент смерча очередь начиналась под Крымским мостом и шла вдоль всей Пречистенской набережной. Детям и инвалидам, как сообщил Куксов, волонтеры дали дождевики.

"Народ из очереди не уходил. Даже если были какие-то единичные случаи, то они незаметны. Туалеты, ограждения падали, палатки сносило, но народ стоял на месте", — отметил он.

Мощи Николая Чудотворца впервые в истории привезли в Россию. С 21 мая они находятся в храме Христа Спасителя. С 13 часов 22 мая к ним открылся свободный доступ для паломников. Доступ к мощам открыт ежедневно до 12 июля с 8.00 до 21.00.