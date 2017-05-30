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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

РПЦ хочет проводить службы в надвратном храме Золотых ворот во Владимире

11:3230.05.2017
(обновлено: 11:33 30.05.2017)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЗолотые ворота. ВладимирЗолотые ворота. Владимир
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 мая — РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) хочет проводить богослужения в надвратном храме Положения риз Богородицы, который находится в составе Золотых ворот во Владимире. При этом РПЦ не претендует на сами Золотые ворота и находящиеся в них экспозиции, сообщил РИА Новости во вторник секретарь Владимирской епархии по внешнецерковным связям протоиерей Евгений Липатов.

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© РИА Новости / А. Соломонов
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Ранее на совещании в Министерстве культуры РФ директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Игорь Конышев заявил о том, что в 2017 году на рассмотрение в Росимущество поступили заявки от РПЦ на несколько объектов музея, в том числе на Золотые Ворота во Владимире.

Петиция жителей области

Узнав об этом, жители Владимирской области создали петицию с требованием провести референдум о судьбе объекта культурного наследия.

"Золотые ворота — это символ Владимира и наше общее достояние. Поэтому в рассмотрении вопроса об их передаче Церкви должны принимать участие все владимирцы. Для этого мы предлагаем провести областной референдум, на котором решится судьба этого памятника", — говорится в петиции.

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© РИА Новости / Михаил Киреев
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Согласно информации на сайте музея, Золотые ворота — редчайший памятник древнерусской фортификации. Здание построено из белого камня в XII веке владимирским князем Андреем Боголюбским как главная боевая и проездная башня вновь созданной им крепости. В комплекс входит церковь Положения риз Богородицы — миниатюрная вариация белокаменного храма. В 1238 году Золотые ворота выдержали натиск монголо-татарской орды. В Золотых воротах располагается Военно-историческая композиция, центральное место в которой занимает диорама "Решающий штурм Владимира войсками хана Батыя 7 февраля 1238 года".

"В случае передачи Золотых ворот Церкви мы можем потерять этот музей", — опасаются авторы петиции.

Возобновить богослужения

"Мы подавали заявку не на Золотые ворота как на оборонительное сооружение древнего города, а на использование надвратного храма, он в комплексе Золотых врат. Мы просили посмотреть возможность передать его в пользование Владимирской епархии для совершения в нем богослужений и религиозных действий", — рассказал Липатов РИА Новости.

Он отметил, что расположенная в Золотых воротах экспозиция так там и останется.

"Мы не претендуем на нее. Мы не говорим, чтобы музей выселялся оттуда. Единственное, что мы просим — перенести диораму. Мы просим, если возможно, чтобы музей эту небольшую диораму вынес из алтарной части храма и предоставил церкви возможность вернуть храму его исторический облик. И чтобы храм выполнял свои прямые функции — был местом молитвы. Все остальное — и помещения, и сами Золотые ворота — остаются за музеем", — пояснил протоиерей.

Совместное использование

Липатов подчеркнул: храм Положения риз Богородицы будет находиться в совместном использовании музея и церкви.

"У нас очень хороший опыт по Успенскому кафедральному собору во Владимире, который мы используем совместно с музеем — нам определено время для проведения богослужений, и мы совершаем в это время службы. И есть время музея, когда проходят экскурсии", — рассказал собеседник.

Он добавил, что в области есть еще несколько примеров совместного использования храмов церковью и музеями.

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© РИА Новости / Сергей Ермохин
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"И мы всегда говорим музею, что мы готовы находить компромиссные решения совместных использований и в музеях, и в храмах", — уточнил священнослужитель.

Между тем, на встрече в Минкультуры директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Игорь Конышев выражал обеспокоенность тем, что "частые службы и большое количество испарений, в частности, от свечей", негативно влияют на знаменитые фрески Андрея Рублева, которые недавно были отреставрированы.

"Я вам скажу, что службы в Успенском соборе совершаются только в субботний вечер, в воскресенье утром и в Великие двунадесятые праздники. То есть это не чаще двух раз в неделю", — отметил Липатов, добавив, что на богослужения приходят сотни человек, в то время как поток проходящих через собор туристов исчисляется тысячами.

По его словам, когда музейщики попросили Церковь сократить число богослужений, епархия сделала это. А недавно администрация музея попросила сократить количество зажженных свечей.

"Мы услышали просьбу музея. У нас свечи не горят в небогослужебное время. Количество подсвечников в музее составит не больше 10 штук, а там по 30-40 свечей на каждом. Такое количество свечей мы никогда не сжигаем одновременно. Поэтому сказать, что вот свечи виноваты в том-то и том-то или верующие, которые приходят и дышат больше, чем другие посетители, на мой взгляд, не совсем правильно", — сказал Липатов.

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Религия и мировоззрение
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