Несколько исторических надгробий в Донском монастыре пострадали от урагана

МОСКВА, 30 мая — РИА Недвижимость. Ураган, прошедший в понедельник в Москве, повредил несколько исторических надгробий в Донском монастыре, говорится в сообщении на сайте Мосгорнаследия.

"Уже сейчас можно сказать, что повреждено порядка 7 надгробий, два из которых достаточно сильно", — отмечается в нем.

В сообщении добавляется, что сейчас ведется расчистка завалов, после этого можно будет точно оценить масштаб потерь.

Как отмечается в материалах, летом 2016 года в результате урагана упавшими деревьями были повреждены надгробные памятники Аполлону Майкову и Александру Спиридонову. Тогда реставраторы обследовали поврежденные надгробия и пришли к выводу, что на текущий момент их лучше не трогать, чтобы еще больше не повредить уникальную мозаику и другие элементы. Обследование и разработка проекта реставрации по ним, также, как и по другим 74 художественных надгробиям некрополя, запланированы на текущий год. Сами реставрационные работы запланированы на 2018 год. После обследования разрушенных сегодняшним ураганом надгробий, они также будут включены в план текущих работ.

Мощный ураган с ливнем и грозой, бушевавший в Москве и столичном регионе в понедельник, по данным пресс-службы департамента здравоохранения столицы, унес жизни 11 человек и повлек значительные разрушения: сотни поваленных деревьев, разбитые машины, сбои в движении общественного транспорта. Были госпитализированы почти 150 человек, из которых 108 по-прежнему остаются в больницах, в том числе 22 ребенка.