Несколько исторических надгробий в Донском монастыре пострадали от урагана

МОСКВА, 30 мая — РИА Недвижимость. Ураган, прошедший в понедельник в Москве, повредил несколько исторических надгробий в Донском монастыре, говорится в сообщении на сайте Мосгорнаследия.
"Уже сейчас можно сказать, что повреждено порядка 7 надгробий, два из которых достаточно сильно", — отмечается в нем.
В сообщении добавляется, что сейчас ведется расчистка завалов, после этого можно будет точно оценить масштаб потерь.
Мощный ураган с ливнем и грозой, бушевавший в Москве и столичном регионе в понедельник, по данным пресс-службы департамента здравоохранения столицы, унес жизни 11 человек и повлек значительные разрушения: сотни поваленных деревьев, разбитые машины, сбои в движении общественного транспорта. Были госпитализированы почти 150 человек, из которых 108 по-прежнему остаются в больницах, в том числе 22 ребенка.