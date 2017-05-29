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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Путин посетил классы русского языка в Российском духовно-культурном центре

23:2529.05.2017
(обновлено: 11:11 30.05.2017)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПутин во время посещения Российского духовно-культурного центра в ПарижеПутин во время посещения Российского духовно-культурного центра в Париже
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ПАРИЖ, 29 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и мэр Парижа Анн Идальго посетили классы русского языка в Российском духовно-культурном центре, расположенном на набережной Бранли, об этом сообщила в понедельник руководитель Русской классической гимназии Юлия Ребиндер.

Она рассказала, что школьники с гордостью приняли высоких гостей и подарили им свои рисунки. По просьбе детей Путин и мэр Парижа сфотографировались вместе с ними на память.

По словам Ребиндер, в стенах центра ведется преподавание русского языка для широкой аудитории по новейшим методикам. Главе российского государства были представлены программы дополнительного образования, предлагаемые действующими на территории центра Русской классической гимназией, учебным центром Института русского языка имени Пушкина, старейшая во Франции церковно-приходская школа Корсунской епархии, кружками для детей и взрослых на русском и французском языках.

В соседнем классе проходили занятия театрального кружка. Урок вела директор парижского института Пушкина Татьяна Соколова. Она рассказала, что к предстоящему дню рождения Пушкина дети готовят спектакль "У Лукоморья". По просьбе гостей школьники с выражением прочитали пушкинские строки. "Спасибо вам, ребята! Удачи вам!", — пожелал президент.

Открытие 19 октября 2016 года Российского духовно-культурного центра в Париже придало новый импульс развитию культурного диалога между Россией и Францией. По словам Соколовой, "сегодня преподавание русского ведется почти в 400 колледжах и лицеях Франции". "Все более популярны дополнительные школы образования, где язык Пушкина можно изучать по интенсивной программе", — подчеркнула руководитель института.

Она напомнила, что языком Пушкина владел генерал Шарль де Голль. Во время своего визита в Москву в 1966 году президент завершил свою речь по-русски. Поклонником творчества русского поэта является и один из преемников генерала во главе Пятой Республики Жак Ширак, который выучил русский в юности и даже перевел на французский главу из "Евгения Онегина".

Соколова обратила внимание, что все более популярными становятся и школы, где русский язык можно изучать по интенсивной программе. В стране таких учебных заведений насчитывается уже около 100. Только в парижской школе "Алые паруса", расположенной в историческом XVI округе французской столицы, сегодня уже 300 учеников.

Наряду с университетами Парижа русский язык преподают сегодня в высших школах Бордо, Дижона, Лилля, Лиона, Ниццы, Страсбурга, Тулузы. В ряде университетов лингвистическую специализацию можно объединить с дипломом по международной торговле, праву, геополитике, социологии и экономике.

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Религия и мировоззрение
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