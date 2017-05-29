Президента РФ Путин во время посещения Российского духовно-культурного центра в Париже

Президента РФ Путин во время посещения Российского духовно-культурного центра в Париже

ПАРИЖ, 29 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин передал в дар Свято-Троицкому собору Парижа икону Пресвятой Троицы, об этом сообщил епископ Корсунский Нестор, возглавляющий епархию Русской православной церкви в Западной Европе.

"Очень рады принимать президента России в этом храме, который является сердцем Российского духовно-культурного центра в Париже", — сказал он.

Епископ отметил, что собор, освященный в прошлом году патриархом Московским и всея Руси Кириллом, вызывает невероятный интерес не только представителей русской общины, но и парижан. "Это особое место, соединяющее наши культуры на глубоком духовном уровне", — подчеркнул он.

Епископ сообщил, что глава российского государства поставил свечу у храмовой иконы. В эти минуты под сводами православного собора прозвучал тропарь Пресвятой Троице в исполнении архиерейского хора. После этого президент передал в дар Корсунской епархии образ Святой Троицы, а епископ в свою очередь подарил Путину написанный русским эмигрантом во Франции образ Пресвятой Троицы.

Президент РФ посетил расположенный на набережной Бранли храм в рамках однодневного визита во французскую столицу.

Кафедральный Троицкий собор находится на территории нового Российского духовно-культурного центра на левом берегу Сены. Его архитектором стал известный французский зодчий Жан-Мишель Вильмот. Для строительства храма использовался знаменитый бургундский известняк, из которого возведены Лувр, Нотр-Дам-де-Пари, аббатство Фонтене.

Торжественное освящение собора состоялось 4 декабря 2016 года. Одной из сторон новый православный комплекс выходит на Франко-Российскую авеню, названную так в прошлом столетии.

По мнению епископа Корсунского Нестора, "весь комплекс зданий Российского духовно-культурного центра и, конечно же, его сердце, Свято-Троицкий собор, являются одним из ярких и удачных примеров соединения современной и традиционной церковной архитектуры". Храм ежедневно посещают до двух тысяч человек.