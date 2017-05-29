СМИ: Грузинскую патриархию ждет массовая чистка из-за "дела о цианиде"

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Юрист Грузинской православной церкви Эдишер Карчава заявил о начале люстрации лиц, которые хотят упразднить патриаршество в стране, сообщает информационный портал Грузия Онлайн.

Заявление прозвучало на фоне скандала, связанного с "делом о цианиде" — попытке покушения на грузинского патриарха Илию II. Патриарх Грузии Илия II отправился в Германию 2 февраля, а 13 числа ему провели операцию в Берлине в связи с воспалением желчного пузыря. В тот же день главная прокуратура Грузии сообщила, что 10 февраля в Тбилисском аэропорту был задержан руководитель службы по управлению имуществом патриархии и директор медицинского центра святых Иоакима и Анны диакон Георгий Мамаладзе по обвинению в подготовке убийства священнослужителя высокой иерархии. У обвиняемого нашли отравляющее вещество цианид. В настоящее время ведется расследование. Из всех институтов в стране, как заявляют местные политики, наибольшим доверием общества пользуется Грузинская церковь и лично патриарх.

"Начинаю люстрацию тех людей, как духовных, так и мирских лиц, которые являются "антипатриархисты". Начнется люстрация этих людей и всему будет дано свое имя, в том числе и лицам, которые требуют упразднить правление патриарха в церкви и хотят синодального управления. Я поименно назову этих людей и представлю факты того, к чему они стремятся, за что и почему борются сторонники так называемого дела о цианиде", — заявил Карчава.

Юрист заявил, что пока не будет называть конкретные имена. В то же время он обещал привести факты вины этих людей.