Совместная комиссия РПЦ и музейного сообщества соберется в ближайшее время

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Первое совещание двусторонней комиссии по взаимодействию Русской православной церкви (РПЦ) и музейного сообщества соберется в ближайшее время; комиссия будет собираться в случае возникновения конфликтных ситуаций, сообщил епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) на круглом столе в рамках фестиваля "Интермузей-2017" в "Манеже".

В субботу на фестивале "Интермузей-2017" состоялось заседание круглого стола под названием "Музеи-храмы: вчера, сегодня, завтра". В нем приняли участие министр культуры РФ Владимир Мединский, епископ Егорьевский Тихон, директор Государственного исторического музея (ГИМ) Алексей Левыкин и другие специалисты. Они обсудили вопрос взаимодействия музейного сообщества и РПЦ.

"У нас уже была создана комиссия РПЦ по взаимодействию с музейным сообществам и комиссия Минкультуры по взаимодействию с Церковью. Какое-то время мы перестали обращать внимание на эту организацию, и вот сейчас вновь решили, что ей будет предан некий динамический и официальный статус. В ближайшее время соберется первое совещание этой комиссии. Будет она собираться не периодически, а по необходимости. Возникает сложная конфликтная ситуация, будем собираться", — сказал Шевкунов.

По его словам, руководителем комиссии со стороны Минкультуры будет Левыкин, сам Шевкунов возглавит комиссию со стороны РПЦ, а епархиальный древлехранитель Московской городской епархии протоиерей Леонид Калинин будет руководить ее деятельностью.

Министр культуры РФ Владимир Мединский подчеркнул, что музейному сообществу и РПЦ необходимо поддерживать постоянный диалог для плодотворного сотрудничества. По его словам, в данный момент существуют примеры успешного сотрудничества двух организаций, в частности, храмовый комплекс Кремля или встроенный храм, который существует в Третьяковской галерее, но есть и история с передачей Исаакиевского собора, где взаимодействие ведется спорным путем.

"Важно найти нам, установить постоянный диалог, поддерживать диалог между церковью и сообществом, потому что конечная цель едина. Надеюсь, дискуссия будет полезной и плодотворной и приведет к практическому результату", — пояснил министр.