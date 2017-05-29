США
29.0529 мая15:37МСК
USD56.71-0.05
EUR63.37-0.30
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Совместная комиссия РПЦ и музейного сообщества соберется в ближайшее время

15:3529.05.2017
060
© РИА Новости / А. СоломоновПерейти в фотобанкВыставка древнерусской живописи. Архивное фотоВыставка древнерусской живописи. Архивное фото
© РИА Новости / А. Соломонов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Первое совещание двусторонней комиссии по взаимодействию Русской православной церкви (РПЦ) и музейного сообщества соберется в ближайшее время; комиссия будет собираться в случае возникновения конфликтных ситуаций, сообщил епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) на круглом столе в рамках фестиваля "Интермузей-2017" в "Манеже".

В субботу на фестивале "Интермузей-2017" состоялось заседание круглого стола под названием "Музеи-храмы: вчера, сегодня, завтра". В нем приняли участие министр культуры РФ Владимир Мединский, епископ Егорьевский Тихон, директор Государственного исторического музея (ГИМ) Алексей Левыкин и другие специалисты. Они обсудили вопрос взаимодействия музейного сообщества и РПЦ.

"У нас уже была создана комиссия РПЦ по взаимодействию с музейным сообществам и комиссия Минкультуры по взаимодействию с Церковью. Какое-то время мы перестали обращать внимание на эту организацию, и вот сейчас вновь решили, что ей будет предан некий динамический и официальный статус. В ближайшее время соберется первое совещание этой комиссии. Будет она собираться не периодически, а по необходимости. Возникает сложная конфликтная ситуация, будем собираться", — сказал Шевкунов.

По его словам, руководителем комиссии со стороны Минкультуры будет Левыкин, сам Шевкунов возглавит комиссию со стороны РПЦ, а епархиальный древлехранитель Московской городской епархии протоиерей Леонид Калинин будет руководить ее деятельностью.

Богослужение в храме. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
В РПЦ предложили передавать иконы из запасников музеев на хранение в храмы
Министр культуры РФ Владимир Мединский подчеркнул, что музейному сообществу и РПЦ необходимо поддерживать постоянный диалог для плодотворного сотрудничества. По его словам, в данный момент существуют примеры успешного сотрудничества двух организаций, в частности, храмовый комплекс Кремля или встроенный храм, который существует в Третьяковской галерее, но есть и история с передачей Исаакиевского собора, где взаимодействие ведется спорным путем.

"Важно найти нам, установить постоянный диалог, поддерживать диалог между церковью и сообществом, потому что конечная цель едина. Надеюсь, дискуссия будет полезной и плодотворной и приведет к практическому результату", — пояснил министр.

Комментировать
+
Религия и мировоззрение
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена