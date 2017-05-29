Копты обвиняют власти Египта в неспособности защитить их от террористов

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Коптские христиане после нападения террористов на автобус, жертвами которого стали около 30 человек, обвинили власти Египта в неспособности защитить их от насилия, пишет The Guardian.

Неизвестные 26 мая в египетской провинции Эль-Минья обстреляли автобус с христианами-коптами, направлявшимися на экскурсию в местный монастырь. В результате нападения по разным данным погибли от 28 до 35 человек, более 20 пострадали. Это уже третье за последние полгода крупное нападение на коптов. В апреле в коптских церквях в египетских городах Тампа и Александрия прогремели взрывы, унесшие десятки жизней. В декабре террористы произвели взрыв в соборном комплексе Коптской церкви в Каире.

"Чрезвычайное положение (введенное президентом Египта после атаки на коптов в апреле — ред.) ничего не улучшает, как будто его нет", — сказал в интервью изданию Ид Фарес Исхак, родственник одного из погибших.

Он призвал египетское правительство "более оперативно реагировать" на подобные случаи, "а не ждать по нескольку часов, как это было" после нападения на автобус.

Копты составляют примерно 10 % населения исламского Египта.