В Финляндии хотят запретить финансирование мечетей из-за рубежа

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Министр Финляндии по делам Евросоюза Сампо Терхо предложил рассмотреть возможность полного запрета финансирования мечетей из-за рубежа, дабы жестко пресечь радикализацию финнов, сообщает финское издание Yle.

Ранее с аналогичным предложением выступали во Франции. Такой запрет уже действует в Австрии – вызвавший ожесточенные споры законопроект там приняли в 2015 году.

Предложение политика прозвучало на фоне дискуссии вокруг строительства соборной мечети в Хельсинки. Ряд политиков призвал остановить его, так как мечеть, по их мнению. Может стать рассадником экстремизма. Мечеть возводится на деньги Саудовской Аравии.

"Радикализацию мусульманского населения необходимо предотвращать также в Финляндии, и с этой целью нужно выяснить, можно ли австрийскую модель внедрить и в наше законодательство", — призвал Терхо.

По его словам, многочисленные примеры различных стран Европы показывают важность интеграции мусульманских иммигрантов. Если этого не делать то они, как отметил министр, будут радикализироваться.

"Финским политикам следует принимать жесткие меры для защиты безопасности, финского культурного наследия и благосостояния", — призвал он.

В конце мая в Великобритании опубликовали результаты опроса, согласно которому более половины граждан видят в этнические меньшинствах угрозу государственной безопасности. Опрос был проведен до теракта в Манчестере 22 мая. Жертвами террориста-смертника стали 22 человека, в том числе 12 детей, 64 человека остаются в больнице. Кроме того, несколько человек считаются пропавшими без вести.