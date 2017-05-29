Археологи доказали реальность одного из пророчеств Иисуса Христа

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Израильские ученые нашли археологические свидетельства массовой резни, учиненной римлянами во время разрушения Иерусалимского храма в 70 году нашей эры, которые полностью подпадают под описание, сделанное историком Иосифом Флавием и предсказание Иисуса Христа в Евангелии о том, что от Иерусалима "не останется камня на камне".

Израильская пресса уже назвала открытие "пощечиной ЮНЕСКО", которая осудила Израиль за "оккупацию восточной части Иерусалима". В резолюции, внесенной группой арабских государств, Израиль назван оккупирующей державой, а проводимые им раскопки и иные работы в Восточном Иерусалиме, включая Старый город, осуждаются как нарушение международного права. Власти Израиля раскритиковали документ.

Археологи проводят раскопки в юго-восточной части города, недалеко от Храмовой горы. Именно там они нашли наконечники стрел и снаряды для баллист.

"Мы намерены раскопать всю главную улицу древнего Иерусалима в течение 5 лет. Это полноценные и, на самом деле, уникальные раскопки этого места, которое более ста лет привлекает внимание археологов со всего мира", — сказал в интервью изданию Jewish Press доктор Юваль Барух, главный археолог Иерусалима.

В раскопках также принимают участие биологи и геологи. По завершении исследования, найденные артефакты планируется выставить на всеобщее обозрение.

Израиль объявил Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, занятые в ходе войны 1967 года и позднее аннексированные. Международное сообщество аннексии не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими по меньшей мере на часть Иерусалима.